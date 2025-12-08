Деньги и льготы — какую поддержку получат человек с I группой инвалидности в декабре

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В Украине I группа инвалидности присваивается людям с тяжелыми заболеваниями. Такие граждане имеют право на пенсию и социальную поддержку от государства.

О том, какие выплаты и льготы могут получить люди с I группой инвалидности в декабре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какие выплаты получат люди с I группой инвалидности в декабре 2025 года

Если украинцы получают статус человека с I группой инвалидности, им стоит обратиться в Пенсионный фонд, чтобы проверить, имеют ли они право на пенсию. Также стоит узнать о доступных надбавках и льготах.

В Пенсионном фонде напоминают, что размер пенсии гражданских граждан зависит от группы инвалидности:

I группа — 100% пенсии по возрасту;

II группа — 90% пенсии по возрасту;

III группа — 50% пенсии по возрасту.

Пенсия начисляется с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение 3 месяцев. В противном случае выплаты начинаются с даты обращения.

В этом году правительство также приняло единовременное пособие в 1 000 грн для всех граждан, включая людей с инвалидностью. Подать заявку можно до 24 декабря. Некоторые категории получат большую сумму — 6 500 грн. Это касается:

детей с инвалидностью;

воспитанников приемных семей и ДДСТ;

людей с I группой среди внутренне перемещенных лиц.

Для пострадавших от Чернобыльской катастрофы, которым была установлена I группа инвалидности, минимальные выплаты в декабре 2025 года составят 9 855,71. Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС минимальная пенсия составляет 100% средней зарплаты за предыдущий год. Для I группы, с 1 марта 2025 года, это — 17 486,60 грн.

На какие выплаты рассчитывать военным с I группой инвалидности

Военные с I группой инвалидности получают пенсию независимо от страхового стажа, если она возникла во время службы или в течение 3 месяцев после увольнения.

Для военных с I группой инвалидности, утративших трудоспособность из-за боевых действий, пенсия начисляется в повышенном размере — 100% денежного обеспечения, но не менее 16 847 грн. Для других военных, чья инвалидность не связана с войной, пенсия составляет 70% денежного обеспечения.

Какие льготы могут получить украинцы с I группой инвалидности

Кроме пенсий, люди с I группой инвалидности могут рассчитывать на дополнительную помощь от государства. Согласно закону Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью", в перечень доступных льгот входят:

возможность пересекать границу вне очереди;

приоритет в праве на улучшение жилищных условий;

путевки в санатории по медицинским показаниям;

бесплатный проезд в городском транспорте (кроме маршруток);

бесплатные лекарства по программе "Доступные лекарства" или скидка 50% на лекарства по рецепту;

приоритетное обслуживание в кассах городского и междугороднего транспорта.

Людям с инвалидностью I группы также доступны бесплатные реабилитационные программы, специальные средства передвижения, протезы и слуховые аппараты. Чтобы воспользоваться льготами, нужно предъявить удостоверение человека с инвалидностью.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы могут сами выбрать, какую пенсию получать — по возрасту или по инвалидности. Но получать их одновременно закон запрещает, поэтому перед выбором стоит определить, что же лучше.

Также мы рассказывали, как назначается пенсия по инвалидности, сколько для этого нужно страхового стажа в зависимости от возраста и какие документы надо подать для оформления выплат в 2025 году.