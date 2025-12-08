Відео
Головна Економіка І група інвалідності — на які виплати та пільги чекати в грудні

І група інвалідності — на які виплати та пільги чекати в грудні

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 19:20
Гроші та пільги — яку підтримку отримають людин з I групою інвалідності в грудні
Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

В Україні I група інвалідності присвоюється людям із тяжкими захворюваннями. Такі громадяни мають право на пенсію та соціальну підтримку від держави.

Про те, які виплати та пільги можуть отримати люди з I групою інвалідності в грудні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які виплати отримають люди з I групою інвалідності у грудні 2025 року

Якщо українці отримують статус людини з I групою інвалідності, їм варто звернутися до Пенсійного фонду, щоб перевірити, чи мають вони право на пенсію. Також варто дізнатися про доступні надбавки та пільги.

У Пенсійному фонді нагадують, що розмір пенсії цивільних громадян залежить від групи інвалідності:

  • I група — 100% пенсії за віком;
  • II група — 90% пенсії за віком;
  • III група — 50% пенсії за віком.

Пенсія нараховується з дати встановлення інвалідності, якщо заяву подано протягом 3 місяців. В іншому випадку виплати починаються з дати звернення.

Цього року уряд також ухвалив одноразову допомогу у 1 000 грн для всіх громадян, включно з людьми з інвалідністю. Подати заявку можна до 24 грудня. Деякі категорії отримають більшу суму — 6 500 грн. Це стосується: 

  • дітей з інвалідністю;
  • вихованців прийомних сімей та ДБСТ;
  • людей з I групою серед внутрішньо переміщених осіб.

Для постраждалих від Чорнобильської катастрофи, яким було встановлено I групу інвалідності, мінімальні виплати у грудні 2025 року становитимуть 9 855,71. Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС мінімальна пенсія становить 100% середньої зарплати за попередній рік. Для I групи, з 1 березня 2025 року, це — 17 486,60 грн.

На які виплати розраховувати військовим з I групою інвалідності

Військові з I групою інвалідності отримують пенсію незалежно від страхового стажу, якщо вона виникла під час служби або протягом 3 місяців після звільнення. 

Для військових з I групою інвалідності, які втратили працездатність через бойові дії, пенсія нараховується у підвищеному розмірі — 100% грошового забезпечення, але не менше 16 847 грн. Для інших військових, чия інвалідність не пов’язана з війною, пенсія становить 70% грошового забезпечення.

Які пільги можуть отримати українці з I групою інвалідності

Окрім пенсій, люди з I групою інвалідності можуть розраховувати на додаткову допомогу від держави. Згідно із законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю", до переліку доступних пільг входять:

  • можливість перетинати кордон поза чергою;
  • пріоритет в праві на покращення житлових умов;
  • путівки до санаторіїв за медичними показаннями;
  • безплатний проїзд у міському транспорті (крім маршруток);
  • безплатні ліки за програмою "Доступні ліки" або знижка 50% на ліки за рецептом;
  • пріоритетне обслуговування у касах міського та міжміського транспорту. 

Людям з інвалідністю І групи також доступні безплатні реабілітаційні програми, спеціальні засоби пересування, протези та слухові апарати. Щоб скористатися пільгами, потрібно пред’явити посвідчення людини з інвалідністю.

Раніше ми писали, що деякі українці можуть самі вибрати, яку пенсію отримувати — за віком чи по інвалідності. Але отримувати їх одночасно закон забороняє, тому перед вибором варто визначити, що ж краще.

Також ми розповідали, як призначається пенсія по інвалідності, скільки для цього потрібно страхового стажу залежно від віку та які документи треба подати для оформлення виплат у 2025 році.

виплати пенсії гроші інвалідність соцвиплати особа з інвалідністю
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
