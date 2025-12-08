Гроші та пільги — яку підтримку отримають людин з I групою інвалідності в грудні

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

В Україні I група інвалідності присвоюється людям із тяжкими захворюваннями. Такі громадяни мають право на пенсію та соціальну підтримку від держави.

Про те, які виплати та пільги можуть отримати люди з I групою інвалідності в грудні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які виплати отримають люди з I групою інвалідності у грудні 2025 року

Якщо українці отримують статус людини з I групою інвалідності, їм варто звернутися до Пенсійного фонду, щоб перевірити, чи мають вони право на пенсію. Також варто дізнатися про доступні надбавки та пільги.

У Пенсійному фонді нагадують, що розмір пенсії цивільних громадян залежить від групи інвалідності:

I група — 100% пенсії за віком;

II група — 90% пенсії за віком;

III група — 50% пенсії за віком.

Пенсія нараховується з дати встановлення інвалідності, якщо заяву подано протягом 3 місяців. В іншому випадку виплати починаються з дати звернення.

Цього року уряд також ухвалив одноразову допомогу у 1 000 грн для всіх громадян, включно з людьми з інвалідністю. Подати заявку можна до 24 грудня. Деякі категорії отримають більшу суму — 6 500 грн. Це стосується:

дітей з інвалідністю;

вихованців прийомних сімей та ДБСТ;

людей з I групою серед внутрішньо переміщених осіб.

Для постраждалих від Чорнобильської катастрофи, яким було встановлено I групу інвалідності, мінімальні виплати у грудні 2025 року становитимуть 9 855,71. Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС мінімальна пенсія становить 100% середньої зарплати за попередній рік. Для I групи, з 1 березня 2025 року, це — 17 486,60 грн.

На які виплати розраховувати військовим з I групою інвалідності

Військові з I групою інвалідності отримують пенсію незалежно від страхового стажу, якщо вона виникла під час служби або протягом 3 місяців після звільнення.

Для військових з I групою інвалідності, які втратили працездатність через бойові дії, пенсія нараховується у підвищеному розмірі — 100% грошового забезпечення, але не менше 16 847 грн. Для інших військових, чия інвалідність не пов’язана з війною, пенсія становить 70% грошового забезпечення.

Які пільги можуть отримати українці з I групою інвалідності

Окрім пенсій, люди з I групою інвалідності можуть розраховувати на додаткову допомогу від держави. Згідно із законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю", до переліку доступних пільг входять:

можливість перетинати кордон поза чергою;

пріоритет в праві на покращення житлових умов;

путівки до санаторіїв за медичними показаннями;

безплатний проїзд у міському транспорті (крім маршруток);

безплатні ліки за програмою "Доступні ліки" або знижка 50% на ліки за рецептом;

пріоритетне обслуговування у касах міського та міжміського транспорту.

Людям з інвалідністю І групи також доступні безплатні реабілітаційні програми, спеціальні засоби пересування, протези та слухові апарати. Щоб скористатися пільгами, потрібно пред’явити посвідчення людини з інвалідністю.

Раніше ми писали, що деякі українці можуть самі вибрати, яку пенсію отримувати — за віком чи по інвалідності. Але отримувати їх одночасно закон забороняє, тому перед вибором варто визначити, що ж краще.

Також ми розповідали, як призначається пенсія по інвалідності, скільки для цього потрібно страхового стажу залежно від віку та які документи треба подати для оформлення виплат у 2025 році.