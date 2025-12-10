Украинцы 60+ теряют на этом деньги — как сэкономить в 2025 году

Платить не нужно — на чем теряют деньги украинцы 60+
Чтобы сэкономить деньги, большинству граждан приходится себе в чем-то отказывать. Однако люди пенсионного возраста уже имеют ряд государственных льгот, которые помогают уменьшить их расходы. Некоторые о них до сих пор не знают, а потому платят там, где это не обязательно.
О том, на чем украинцы 60+ могут сэкономить деньги в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
Скидки на коммунальные услуги для пенсионеров
В 2025 году люди пенсионного возраста могут оформить субсидию на оплату ЖКУ. Ее размер зависит от дохода семьи и тарифов. На сайте Министерства социальной политики отмечается, что отдельные категории жителей сел могут получить полную компенсацию стоимости коммуналки. Это касается:
- работников образования;
- медиков и фармацевтов;
- библиотекарей и музейщиков;
- специалистов по защите растений;
- работников государственных и коммунальных учреждений культуры и образования.
Льгота распространяется и на оплату топлива для отопления и сжиженного газа. Главное условие — иметь не менее трех лет стажа в одной из этих сфер и работать там до выхода на пенсию.
На чем еще могут сэкономить украинцы 60+ в 2025 году
В 2025 году, кроме поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг, граждане пенсионного возраста могут уменьшить свои расходы благодаря таким льготам:
- Бесплатный проезд
Согласно постановлению Кабинета министров, пенсионеры могут ездить бесплатно в городском наземном транспорте и пригородных электричках. Для этого нужно иметь пенсионное удостоверение. Однако эта льгота не действует в такси, маршрутках и метро.
- Освобождение от земельного налога
Пенсионеры по возрасту не платят земельный налог, если их участок не превышает установленные нормы:
- до 0,01 га — гараж;
- до 0,12 га — садоводство;
- до 0,25 га — жилье в селе;
- до 0,10 га — жилье в городе;
- до 0,10 га — дачный участок;
- до 0,15 га — жилье в поселке;
- до 2 га — личное крестьянское хозяйство.
Льгота не действует для тех, кто вышел на пенсию по льготным условиям и еще не достиг 60 лет.
- Бесплатная парковка
Пенсионеры имеют право бесплатно парковать авто даже на платных паркингах — об этом также знают далеко не все.
- Юридическая помощь
Люди пенсионного возраста могут получить бесплатную правовую помощь, которую предоставляет государство. Юристы консультируют по пенсиям, социальным выплатам, имущественным и другим вопросам.
Ранее мы писали, что в 2026 году пенсионный возраст не изменится, но требования к страховому стажу увеличатся еще на один год. То есть выйти на пенсию становится все сложнее.
Также мы рассказывали, что в 2026-м часть пожилых людей может остаться без государственных выплат, если не пройдет обязательную идентификацию. Сделать это нужно сделать до 31 декабря.
