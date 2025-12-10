Украинцы 60+ теряют на этом деньги — как сэкономить в 2025 году

Пенсионерки стоят в очереди. Фото: УНИАН

Чтобы сэкономить деньги, большинству граждан приходится себе в чем-то отказывать. Однако люди пенсионного возраста уже имеют ряд государственных льгот, которые помогают уменьшить их расходы. Некоторые о них до сих пор не знают, а потому платят там, где это не обязательно.

О том, на чем украинцы 60+ могут сэкономить деньги в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Скидки на коммунальные услуги для пенсионеров

В 2025 году люди пенсионного возраста могут оформить субсидию на оплату ЖКУ. Ее размер зависит от дохода семьи и тарифов. На сайте Министерства социальной политики отмечается, что отдельные категории жителей сел могут получить полную компенсацию стоимости коммуналки. Это касается:

работников образования;

медиков и фармацевтов;

библиотекарей и музейщиков;

специалистов по защите растений;

работников государственных и коммунальных учреждений культуры и образования.

Льгота распространяется и на оплату топлива для отопления и сжиженного газа. Главное условие — иметь не менее трех лет стажа в одной из этих сфер и работать там до выхода на пенсию.

На чем еще могут сэкономить украинцы 60+ в 2025 году

В 2025 году, кроме поддержки при оплате жилищно-коммунальных услуг, граждане пенсионного возраста могут уменьшить свои расходы благодаря таким льготам:

Бесплатный проезд

Согласно постановлению Кабинета министров, пенсионеры могут ездить бесплатно в городском наземном транспорте и пригородных электричках. Для этого нужно иметь пенсионное удостоверение. Однако эта льгота не действует в такси, маршрутках и метро.

Освобождение от земельного налога

Пенсионеры по возрасту не платят земельный налог, если их участок не превышает установленные нормы:

до 0,01 га — гараж;

до 0,12 га — садоводство;

до 0,25 га — жилье в селе;

до 0,10 га — жилье в городе;

до 0,10 га — дачный участок;

до 0,15 га — жилье в поселке;

до 2 га — личное крестьянское хозяйство.

Льгота не действует для тех, кто вышел на пенсию по льготным условиям и еще не достиг 60 лет.

Бесплатная парковка

Пенсионеры имеют право бесплатно парковать авто даже на платных паркингах — об этом также знают далеко не все.

Юридическая помощь

Люди пенсионного возраста могут получить бесплатную правовую помощь, которую предоставляет государство. Юристы консультируют по пенсиям, социальным выплатам, имущественным и другим вопросам.

Ранее мы писали, что в 2026 году пенсионный возраст не изменится, но требования к страховому стажу увеличатся еще на один год. То есть выйти на пенсию становится все сложнее.

Также мы рассказывали, что в 2026-м часть пожилых людей может остаться без государственных выплат, если не пройдет обязательную идентификацию. Сделать это нужно сделать до 31 декабря.