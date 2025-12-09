Видео
Україна
Видео

Пенсионеры могут остаться без выплат в 2026 — кого касается

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 06:35
Пенсии в 2026 году — кто и почему может остаться без выплат с 1 января
Пожилая женщина заполняет документы. Фото: УНИАН

В 2026 году часть украинских пенсионеров рискует остаться без выплат от государства. Это касается граждан, которые не подтвердят свою личность путем физической идентификации.

О том, кому обязательно нужно пройти идентификацию до конца 2025 года и как это сделать, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

Кто может потерять выплаты в 2026 году

Новые правила получения пенсий и страховых выплат установлены постановлением Кабинета Министров №299 от 11 февраля 2025 года, которое вступило в силу 20 марта 2025-го. Они касаются граждан, проживающих за границей, находящихся на временно оккупированных территориях или выехавших с них на подконтрольную Украине территорию.

Как пройти идентификацию

До 31 декабря 2025 года пенсионеры должны пройти физическую идентификацию. Сделать это можно несколькими способами:

  1. Лично посетить любой сервисный центр Пенсионного фонда или банк, в котором получается пенсия.
  2. Во время видеосвязи подтвердить свою личность, предъявив паспорт или другой документ, предусмотренный требованиями ПФУ.
  3. Онлайн пройти процедуру через личный кабинет на портале ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис".

Кроме этого, граждане должны сообщать Пенсионный фонд о том, получают ли они пенсию или страховые выплаты от органов пенсионного обеспечения России. Это можно сделать дистанционно через веб-портал или лично подав соответствующее заявление в сервисный центр.

В фонде отмечают, что онлайн-сервисы ПФУ позволяют быстро и без личного обращения решить вопросы, связанные с начислением и получением пенсий, субсидий и различных видов социальных льгот.

Ранее мы писали, что І группу инвалидности в Украине дают людям с серьезными болезнями. Они имеют право на пенсию и государственную помощь.

Также мы рассказывали, что в 2026 году пенсионный возраст для украинцев останется таким же, как и сейчас, но нужно будет иметь больше страхового стажа. Ежегодно к требованиям добавляют по одному году, поэтому получить пенсию становится сложнее.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
