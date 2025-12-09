Пенсии в 2026 году — кто и почему может остаться без выплат с 1 января

Пенсионеры могут остаться без выплат в 2026 — кого касается
В 2026 году часть украинских пенсионеров рискует остаться без выплат от государства. Это касается граждан, которые не подтвердят свою личность путем физической идентификации.
О том, кому обязательно нужно пройти идентификацию до конца 2025 года и как это сделать, объяснили в Пенсионном фонде Украины.
Кто может потерять выплаты в 2026 году
Новые правила получения пенсий и страховых выплат установлены постановлением Кабинета Министров №299 от 11 февраля 2025 года, которое вступило в силу 20 марта 2025-го. Они касаются граждан, проживающих за границей, находящихся на временно оккупированных территориях или выехавших с них на подконтрольную Украине территорию.
Как пройти идентификацию
До 31 декабря 2025 года пенсионеры должны пройти физическую идентификацию. Сделать это можно несколькими способами:
- Лично посетить любой сервисный центр Пенсионного фонда или банк, в котором получается пенсия.
- Во время видеосвязи подтвердить свою личность, предъявив паспорт или другой документ, предусмотренный требованиями ПФУ.
- Онлайн пройти процедуру через личный кабинет на портале ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись "Дія.Підпис".
Кроме этого, граждане должны сообщать Пенсионный фонд о том, получают ли они пенсию или страховые выплаты от органов пенсионного обеспечения России. Это можно сделать дистанционно через веб-портал или лично подав соответствующее заявление в сервисный центр.
В фонде отмечают, что онлайн-сервисы ПФУ позволяют быстро и без личного обращения решить вопросы, связанные с начислением и получением пенсий, субсидий и различных видов социальных льгот.
Ранее мы писали, что І группу инвалидности в Украине дают людям с серьезными болезнями. Они имеют право на пенсию и государственную помощь.
Также мы рассказывали, что в 2026 году пенсионный возраст для украинцев останется таким же, как и сейчас, но нужно будет иметь больше страхового стажа. Ежегодно к требованиям добавляют по одному году, поэтому получить пенсию становится сложнее.
Читайте Новини.LIVE!