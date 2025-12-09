Пенсії у 2026 році — хто та чому може залишитись без виплат з 1 січня

Жінка похилого віку заповнює документи. Фото: УНІАН

У 2026 році частина українських пенсіонерів ризикує залишитися без виплат від держави. Це стосується громадян, які не підтвердять свою особу шляхом фізичної ідентифікації.

Про те, кому обов'язково потрібно пройти ідентифікацію до кінця 2025 року та як це зробити, пояснили в Пенсійному фонді України.

Хто може втратити виплати у 2026 році

Нові правила отримання пенсій та страхових виплат встановлені постановою Кабінету Міністрів №299 від 11 лютого 2025 року, яка набрала чинності 20 березня 2025-го. Вони стосуються громадян, які проживають за кордоном, перебувають на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них на підконтрольну Україні територію.

Як пройти ідентифікацію

До 31 грудня 2025 року пенсіонери мають пройти фізичну ідентифікацію. Зробити це можна кількома способами:

Особисто відвідати будь-який сервісний центр Пенсійного фонду або банк, у якому отримується пенсія. Під час відеозв’язку підтвердити свою особу, пред’явивши паспорт чи інший документ, передбачений вимогами ПФУ. Онлайн пройти процедуру через особистий кабінет на порталі ПФУ, використовуючи кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис".

Окрім цього, громадяни повинні повідомляти Пенсійний фонд про те, чи отримують вони пенсію або страхові виплати від органів пенсійного забезпечення Росії. Це можна зробити дистанційно через вебпортал або особисто подавши відповідну заяву до сервісного центру.

У фонді наголошують, що онлайн-сервіси ПФУ дозволяють швидко й без особистого звернення розв'язати питання, пов’язані з нарахуванням і отриманням пенсій, субсидій та різних видів соціальних пільг.

