Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується

З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 05:45
Новий рівень підтримки пенсіонерів — кому доплачуватимуть 2 595 грн щомісяця з 1 січня 2026
Жінка похилого віку рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Деякі громадяни України мають право на різноманітні надбавки та доплати до пенсії. Частина з них прив'язана до розміру прожиткового мінімуму. Це означає, що починаючи з 1 січня 2026 року — сума цих доплат збільшиться.

Про те, кому з січня 2026 року держава доплачуватиме на пенсії 2 595 грн щомісяця, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Кому доплачуватимуть 2 595 грн щомісяця з 1 січня 2026 року

У статті 27 проєкту Державного бюджету на 2026 рік знову передбачене фінансування щомісячних доплат для пенсіонерів, які живуть у зонах відселення після аварії на ЧАЕС. Їм нараховуватимуть щомісячну доплату у 2 595 гривень. 

З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується - фото 1
Розмір доплати у 2026 році. Фото: Скриншот

Право на таку виплату мають лише ті, хто:

  • жив або працював у цих районах на момент аварії 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року;
  • має офіційний статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Хто не зможе отримати доплату

Доплата не передбачена для людей, які після аварії виїхали із забруднених територій, а потім повернулися. Також її не отримають ті, хто зареєструвався або почав жити в цих зонах уже після катастрофи.

Якщо пенсіонер виїжджає із зони відселення або влаштовується на роботу за її межами, виплата припиняється автоматично. Контролюватимуть це через державні реєстри, зокрема Єдиний демографічний реєстр і Реєстр соцстрахування.

Скільки зараз отримують пенсіонери у зоні відселення через аварію на ЧАЕС

У 2025 році щомісячна доплата становила 2 361 гривню — відповідно до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році прожитковий мінімум зросте до 2595 гривень, тому й розмір доплати буде підвищений. За даними уряду, зараз у забруднених зонах проживання підтвердили близько 105,2 тисячі пенсіонерів.

Раніше ми писали, що в Україні інвалідність I групи дають людям із найтяжчими хворобами. Вони мають право на пенсію та різні види допомоги від держави.

Також ми розповідали, що люди похилого віку мають низку державних пільг, що дозволяє зменшити їх витрати. Частина пенсіонерів про них не знає і продовжує платити там, де цього можна не робити.

виплати пенсії гроші пенсіонери чорнобильці надбавки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації