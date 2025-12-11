Новий рівень підтримки пенсіонерів — кому доплачуватимуть 2 595 грн щомісяця з 1 січня 2026

Жінка похилого віку рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Деякі громадяни України мають право на різноманітні надбавки та доплати до пенсії. Частина з них прив'язана до розміру прожиткового мінімуму. Це означає, що починаючи з 1 січня 2026 року — сума цих доплат збільшиться.

Про те, кому з січня 2026 року держава доплачуватиме на пенсії 2 595 грн щомісяця, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Кому доплачуватимуть 2 595 грн щомісяця з 1 січня 2026 року

У статті 27 проєкту Державного бюджету на 2026 рік знову передбачене фінансування щомісячних доплат для пенсіонерів, які живуть у зонах відселення після аварії на ЧАЕС. Їм нараховуватимуть щомісячну доплату у 2 595 гривень.

Розмір доплати у 2026 році. Фото: Скриншот

Право на таку виплату мають лише ті, хто:

жив або працював у цих районах на момент аварії 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року;

має офіційний статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Хто не зможе отримати доплату

Доплата не передбачена для людей, які після аварії виїхали із забруднених територій, а потім повернулися. Також її не отримають ті, хто зареєструвався або почав жити в цих зонах уже після катастрофи.

Якщо пенсіонер виїжджає із зони відселення або влаштовується на роботу за її межами, виплата припиняється автоматично. Контролюватимуть це через державні реєстри, зокрема Єдиний демографічний реєстр і Реєстр соцстрахування.

Скільки зараз отримують пенсіонери у зоні відселення через аварію на ЧАЕС

У 2025 році щомісячна доплата становила 2 361 гривню — відповідно до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році прожитковий мінімум зросте до 2595 гривень, тому й розмір доплати буде підвищений. За даними уряду, зараз у забруднених зонах проживання підтвердили близько 105,2 тисячі пенсіонерів.

