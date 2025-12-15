Виплати для дітей загиблих військових — які суми гарантує держава

Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

В Україні діти військовослужбовців, які загинули чи померли, мають право на пенсію у разі втрати годувальника. Це передбачено Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Про те, які виплати гарантують дітям загиблих військових у 2025 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

Хто має право на пенсію по втраті годувальника

Право на пенсію мають непрацездатні члени родини загиблого військовослужбовця, які були на його утриманні. Для дітей виплати надаються навіть без врахування цього факту. Пенсію можуть отримати:

Діти до 18 років. Діти-сироти — до 23 років, незалежно від навчання. Діти старше 18 років, якщо вони навчаються на денній формі — до 23 років. Діти з інвалідністю, якщо інвалідність була встановлена до 18 років, незалежно від віку.

Від чого залежить розмір пенсії

Розмір пенсії залежить від грошового забезпечення (зарплати) загиблого. Якщо смерть сталася під час виконання військових обов’язків, пенсія складає:

70% від грошового забезпечення — на одну дитину;

50% на кожну дитину, якщо їх двоє чи більше.

Якщо смерть сталася внаслідок нещасного випадку, не пов'язаного з військовою службою, пенсія — 30% від грошового забезпечення на кожну дитину.

Які мінімальні виплати гарантує держава у 2025 році

Члени родин загиблих захисників України мають право на додаткове підвищення пенсії — 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, якщо є відповідне посвідчення. Також:

Якщо пенсія менше ніж 7 800 грн, буде доплата до цього рівня. Якщо пенсія для двох чи більше дітей, кожен отримає не менше 6 100 грн.

Якщо є право на кілька надбавок, виплату надають за одним з цих підстав, на вибір отримувача.

Куди звертатися для оформлення

Якщо загиблий чи померлий не отримував пенсію, потрібно звернутися до підрозділу, де він служив. Цей орган підготує необхідні документи для Пенсійного фонду України.

Якщо годувальник вже отримував пенсію, звертатися можна безпосередньо до органу ПФУ або через його електронний портал. Заяву на виплати для неповнолітніх дітей подає їх законний представник (мати чи батько).

