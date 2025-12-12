Пенсійна реформа в Україні — Гетманцев розповів, що готується до кінця року

Пенсіонерка з грошима. Фото: Новини.LIVE

До кінця 2025 року планується проведення Ради коаліцій та обговорення спільно з прем'єр-міністром України концептуальних положень пенсійної реформи. Мета — окреслити кроки, необхідні для запровадження змін у грошовому забезпеченні пенсіонерів.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у власному Telegram-каналі.

Що не так з українськими пенсіями

Очільник профільного комітету нагадав, що мінімальна пенсія в Україні станом на 2025 рік перебуває на рівні близько 2 300 грн, а середня — орієнтовно 6 400 грн. Такі мізерні суми є "неподобством" і потребують негайного перегляду.

"Я вважаю, що детінізація є достатнім джерелом для того, аби істотно підвищити пенсії. На жаль, цього не вдалося зробити під час розгляду бюджету-2026. Але ми домовилися з Кабінетом Міністрів про нову пенсійну реформу", — констатував Данило Гетманцев.

У планах — провести до кінця поточного року Раду коаліцій та спільно з прем'єр-міністром Юлією Свириденко заслухати концептуальні положення цієї довгоочікуваної реформи. Передбачається також обговорення покрокових дій, які допоможуть збільшити грошове забезпечення пенсіонерів в Україні до гідного рівня.

Якою може бути пенсійна реформа

Ще в листопаді міністр соціальної політики, сім'ї та єдності обіцяв представити розроблений проєкт закону про пенсійну реформу до кінця грудня 2025 року. За його словами, змінена система стане більш прозорою і справедливою для всіх громадян.

Наприклад, суми базових виплат від держави формуватимуться відповідно до можливостей бюджету, натомість солідарне пенсійне забезпечення буде залежати безпосередньо від внесків громадян.

Плюс в оновленій моделі можуть провести трансформацію спеціальних пенсій, змінити підходи до накопичувальної системи, запровадити базову виплату для людей старшого віку тощо.

