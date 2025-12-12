Пенсионная реформа в Украине — Гетманцев рассказал, что готовится к концу года

Пенсионерка с деньгами. Фото: Новини.LIVE

До конца 2025 года планируется проведение Совета коалиций и обсуждение совместно с премьер-министром Украины концептуальных положений пенсионной реформы. Цель — определить шаги, необходимые для введения изменений в денежном обеспечении пенсионеров.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в собственном Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Что не так с украинскими пенсиями

Глава профильного комитета напомнил, что минимальная пенсия в Украине по состоянию на 2025 год находится на уровне около 2 300 грн, а средняя — ориентировочно 6 400 грн. Такие мизерные суммы являются "безобразием" и требуют немедленного пересмотра.

"Я считаю, что детенизация является достаточным источником для того, чтобы существенно повысить пенсии. К сожалению, этого не удалось сделать при рассмотрении бюджета-2026. Но мы договорились с Кабинетом Министров о новой пенсионной реформе", — констатировал Даниил Гетманцев.

В планах — провести до конца текущего года Совет коалиций и совместно с премьер-министром Юлией Свириденко заслушать концептуальные положения этой долгожданной реформы. Предполагается также обсуждение пошаговых действий, которые помогут увеличить денежное обеспечение пенсионеров в Украине до достойного уровня.

Какой может быть пенсионная реформа

Еще в ноябре министр социальной политики, семьи и единства обещал представить разработанный проект закона о пенсионной реформе до конца декабря 2025 года. По его словам, измененная система станет более прозрачной и справедливой для всех граждан.

Например, суммы базовых выплат от государства будут формироваться в соответствии с возможностями бюджета, а солидарное пенсионное обеспечение будет зависеть напрямую от взносов граждан.

Плюс в обновленной модели могут провести трансформацию специальных пенсий, изменить подходы к накопительной системе, ввести базовую выплату для пожилых людей и прочее.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, чернобыльцы получают повышенные пенсии и могут выходить на заслуженный отдых раньше. В 2025 году минимальные выплаты составят от 10 491 до 17 486 грн для разных групп.

Также мы писали, что военные могут получить пенсию по инвалидности, которая наступила во время службы или вскоре после увольнения. Однако финансовые выплаты назначают только после демобилизации.