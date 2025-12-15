Выплаты для детей погибших военных — какие суммы гарантирует государство

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

В Украине дети военнослужащих, погибших или умерших, имеют право на пенсию в случае потери кормильца. Это предусмотрено Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

О том, какие выплаты гарантируют детям погибших военных в 2025 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право на пенсию по потере кормильца

Право на пенсию имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего военнослужащего, которые были на его иждивении. Для детей выплаты предоставляются даже без учета этого факта. Пенсию могут получить:

Дети до 18 лет. Дети-сироты — до 23 лет, независимо от обучения. Дети старше 18 лет, если они учатся на дневной форме — до 23 лет. Дети с инвалидностью, если инвалидность была установлена до 18 лет, независимо от возраста.

От чего зависит размер пенсии

Размер пенсии зависит от денежного обеспечения (зарплаты) погибшего. Если смерть произошла при исполнении военных обязанностей, пенсия составляет:

70% от денежного обеспечения — на одного ребенка;

50% на каждого ребенка, если их двое или больше.

Если смерть произошла в результате несчастного случая, не связанного с военной службой, пенсия — 30% от денежного обеспечения на каждого ребенка.

Какие минимальные выплаты гарантирует государство в 2025 году

Члены семей погибших защитников Украины имеют право на дополнительное повышение пенсии — 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, если есть соответствующее удостоверение. Также:

Если пенсия меньше чем 7 800 грн, будет доплата до этого уровня. Если пенсия для двух или более детей, каждый получит не менее 6 100 грн.

Если есть право на несколько надбавок, выплату предоставляют по одному из этих оснований, на выбор получателя.

Куда обращаться для оформления

Если погибший или умерший не получал пенсию, нужно обратиться в подразделение, где он служил. Этот орган подготовит необходимые документы для Пенсионного фонда Украины.

Если кормилец уже получал пенсию, обращаться можно непосредственно в орган ПФУ или через его электронный портал. Заявление на выплаты для несовершеннолетних детей подает их законный представитель (мать или отец).

Ранее мы писали, что в Украине люди, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, могут получать повышенную пенсию. Ее размер зависит от категории лица и состояния здоровья человека.

Также мы рассказывали, что для выхода на пенсию гражданам нужно иметь необходимый страховой стаж. Если его недостаточно, пенсию не назначат, а вместо этого предоставляется социальная помощь.