Пенсия в Украине — какие выплаты предусмотрены людям с небольшим стажем в 2025 году

Чтобы выйти на заслуженный отдых, украинцам нужно заранее накопить необходимый страховой стаж. Если нужного количества лет нет, пенсию назначить не могут — в таком случае государство предоставляет только социальную помощь.

О том, какие условия в 2025 году и как получить поддержку, если стажа недостаточно, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию

В 2025 году право на пенсию зависит от возраста и количества страхового стажа:

в 60 лет — не менее 32 лет стажа;

в 63 года — не менее 22 лет стажа;

в 65 лет — минимум 15 лет стажа.

Стоит знать, что до 2028 года требования к стажу постепенно будут расти — ежегодно на один год. В частности:

в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет 33 года стажа, в 63 года — 23 года;

в 2027 году — соответственно 34 и 24 года;

с 2028 года пенсию в 60 лет будут назначать только при наличии 35 лет стажа, в 63 года — 25 лет. Для 65-летних требование останется неизменным — 15 лет стажа.

Что делать, если стажа не хватает

Если человек до 65 лет не смог накопить минимальные 15 лет страхового стажа, он имеет право обратиться за государственной социальной помощью для лиц, не имеющих права на пенсию.

Размер выплат определяют индивидуально. Он рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (в 2025 году — 2 361 грн) и средним ежемесячным доходом заявителя.

Как подать заявление на социальную помощь

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что подать заявление на получение государственной социальной помощи можно лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, или дистанционно — через веб-портал электронных услуг ПФУ. Для онлайн-оформления нужно:

Войти на портал ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать услугу "Помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью". Заполнить все обязательные поля заявления. Добавить данные об участниках обращения, загрузить скан-копии документов и указать информацию о доходах. Сформировать заявление, проверить данные, подписать и отправить его в ПФУ.

Следить за рассмотрением обращения можно в личном кабинете на портале в разделе "Мои обращения".

