Пенсія в Україні — які виплати передбачені людям з невеликим стажем у 2025 році

Щоб вийти на заслужений відпочинок, українцям потрібно заздалегідь накопичити необхідний страховий стаж. Якщо потрібної кількості років немає, пенсію призначити не можуть — у такому разі держава надає лише соціальну допомогу.

Про те, які умови у 2025 році та як отримати підтримку, якщо стажу недостатньо, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію

У 2025 році право на пенсію залежить від віку та кількості страхового стажу:

у 60 років — не менше 32 років стажу;

у 63 роки — щонайменше 22 роки стажу;

у 65 років — мінімум 15 років стажу.

Варто знати, що до 2028 року вимоги до стажу поступово зростатимуть — щороку на один рік. Зокрема:

у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде 33 роки стажу, у 63 роки — 23 роки;

у 2027 році — відповідно 34 і 24 роки;

з 2028 року пенсію у 60 років призначатимуть лише за наявності 35 років стажу, у 63 роки — 25 років. Для 65-річних вимога залишиться незмінною — 15 років стажу.

Що робити, якщо стажу не вистачає

Якщо людина до 65 років не змогла накопичити мінімальні 15 років страхового стажу, вона має право звернутися по державну соціальну допомогу для осіб, які не мають права на пенсію.

Розмір виплат визначають індивідуально. Він розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (у 2025 році — 2 361 грн) та середнім щомісячним доходом заявника.

Як подати заяву на соціальну допомогу

В Пенсійному фонді України пояснили, що подати заяву на отримання державної соціальної допомоги можна особисто, звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України, або дистанційно — через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для онлайн-оформлення потрібно:

Увійти на портал ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У розділі "Комунікації з ПФУ" обрати послугу "Допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю". Заповнити всі обов’язкові поля заяви. Додати дані про учасників звернення, завантажити скан-копії документів і вказати інформацію про доходи. Сформувати заяву, перевірити дані, підписати та надіслати її до ПФУ.

Стежити за розглядом звернення можна в особистому кабінеті на порталі в розділі "Мої звернення".

