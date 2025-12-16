Видео
Україна
Проверка пенсионеров — кто может остаться без выплат с 1 января

Проверка пенсионеров — кто может остаться без выплат с 1 января

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 05:57
Пенсии в Украине — кому могут прекратить выплаты с 1 января 2026 года
Пенсионерка заполняет документы. Фото: УНИАН

До завершения обязательной ежегодной идентификации пенсионеров осталось совсем мало времени — всего две недели. Граждане, которые не пройдут проверку до 31 декабря, могут столкнуться с прекращением выплаты пенсии с 1 января.

О том, кому из граждан пожилого возраста нужно успеть пройти идентификацию до конца года, отмечается в Порядке осуществления пенсионных и страховых выплат.

Кому необходимо пройти проверку личности

Идентификацию должны пройти граждане Украины, которые получают пенсию и относятся к таким категориям:

  • временно находятся за границей;
  • имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • проживают на территориях, которые являются временно оккупированными;
  • выехали из оккупированных регионов и проживают на подконтрольной Украине территории.

Согласно пункту 6 Порядка осуществления пенсионных и страховых выплат этого документа, пенсионеры из перечисленных категорий обязаны ежегодно, не позднее 31 декабря, проходить физическую идентификацию.

Способ получения пенсии: через банк или почту — на это не влияет. Прохождение процедуры является обязательным условием для непрерывного начисления выплат.

Как пройти идентификацию украинцам

Если пенсионер не имеет возможности явиться лично, закон предусматривает дистанционные варианты идентификации:

  • Идентификация через "Дія.Підпис" (Дія ID)

Процедуру можно пройти в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи.

  • Видеоидентификация

Проверка проводится во время видеозвонка с работником Пенсионного фонда Украины. Во время сеанса нужно показать документ, удостоверяющий личность. Запись на видеоидентификацию доступна через электронный портал ПФУ или контакт-центр.

  • Для пенсионеров, которые находятся за рубежом

Граждане могут обратиться в украинское консульство или посольство и получить официальный документ, подтверждающий личность. Вместе с заявлением о продлении выплаты пенсии этот документ можно:

  1. Отправить в Пенсионный фонд по почте заказным письмом.
  2. Подать в электронном виде — загрузить сканкопию и подписать заявление КЭП.

Когда пенсию могут остановить и как ее восстановить

Пенсионный фонд имеет законные основания временно прекратить выплату пенсии, если лицо, которое обязано проходить ежегодную идентификацию, не выполнило это требование в установленный срок.

Возобновление выплат осуществляется после фактического прохождения идентификации в соответствии со статьей 49 Закона №1058. После возобновления человеку выплачивают все деньги за период приостановления, а также текущую пенсию.

Ранее мы писали, что в Украине ликвидаторы аварии на ЧАЭС имеют право на большие пенсионные выплаты. Сумма зависит от их категории и состояния здоровья.

Также мы рассказывали, что в 2026 году пенсионный возраст не изменится, но для выхода на пенсию понадобится больше страхового стажа. Ежегодно требования растут на один год, поэтому оформить пенсию становится сложнее.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
