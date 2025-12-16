Пенсии в Украине — кому могут прекратить выплаты с 1 января 2026 года

Пенсионерка заполняет документы. Фото: УНИАН

До завершения обязательной ежегодной идентификации пенсионеров осталось совсем мало времени — всего две недели. Граждане, которые не пройдут проверку до 31 декабря, могут столкнуться с прекращением выплаты пенсии с 1 января.

О том, кому из граждан пожилого возраста нужно успеть пройти идентификацию до конца года, отмечается в Порядке осуществления пенсионных и страховых выплат.

Кому необходимо пройти проверку личности

Идентификацию должны пройти граждане Украины, которые получают пенсию и относятся к таким категориям:

временно находятся за границей;

имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

проживают на территориях, которые являются временно оккупированными;

выехали из оккупированных регионов и проживают на подконтрольной Украине территории.

Согласно пункту 6 Порядка осуществления пенсионных и страховых выплат этого документа, пенсионеры из перечисленных категорий обязаны ежегодно, не позднее 31 декабря, проходить физическую идентификацию.

Способ получения пенсии: через банк или почту — на это не влияет. Прохождение процедуры является обязательным условием для непрерывного начисления выплат.

Как пройти идентификацию украинцам

Если пенсионер не имеет возможности явиться лично, закон предусматривает дистанционные варианты идентификации:

Идентификация через "Дія.Підпис" (Дія ID)

Процедуру можно пройти в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи.

Видеоидентификация

Проверка проводится во время видеозвонка с работником Пенсионного фонда Украины. Во время сеанса нужно показать документ, удостоверяющий личность. Запись на видеоидентификацию доступна через электронный портал ПФУ или контакт-центр.

Для пенсионеров, которые находятся за рубежом

Граждане могут обратиться в украинское консульство или посольство и получить официальный документ, подтверждающий личность. Вместе с заявлением о продлении выплаты пенсии этот документ можно:

Отправить в Пенсионный фонд по почте заказным письмом. Подать в электронном виде — загрузить сканкопию и подписать заявление КЭП.

Когда пенсию могут остановить и как ее восстановить

Пенсионный фонд имеет законные основания временно прекратить выплату пенсии, если лицо, которое обязано проходить ежегодную идентификацию, не выполнило это требование в установленный срок.

Возобновление выплат осуществляется после фактического прохождения идентификации в соответствии со статьей 49 Закона №1058. После возобновления человеку выплачивают все деньги за период приостановления, а также текущую пенсию.

