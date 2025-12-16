Пенсии в Украине — кому могут прекратить выплаты с 1 января 2026 года

Проверка пенсионеров — кто может остаться без выплат с 1 января
До завершения обязательной ежегодной идентификации пенсионеров осталось совсем мало времени — всего две недели. Граждане, которые не пройдут проверку до 31 декабря, могут столкнуться с прекращением выплаты пенсии с 1 января.
О том, кому из граждан пожилого возраста нужно успеть пройти идентификацию до конца года, отмечается в Порядке осуществления пенсионных и страховых выплат.
Кому необходимо пройти проверку личности
Идентификацию должны пройти граждане Украины, которые получают пенсию и относятся к таким категориям:
- временно находятся за границей;
- имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- проживают на территориях, которые являются временно оккупированными;
- выехали из оккупированных регионов и проживают на подконтрольной Украине территории.
Согласно пункту 6 Порядка осуществления пенсионных и страховых выплат этого документа, пенсионеры из перечисленных категорий обязаны ежегодно, не позднее 31 декабря, проходить физическую идентификацию.
Способ получения пенсии: через банк или почту — на это не влияет. Прохождение процедуры является обязательным условием для непрерывного начисления выплат.
Как пройти идентификацию украинцам
Если пенсионер не имеет возможности явиться лично, закон предусматривает дистанционные варианты идентификации:
- Идентификация через "Дія.Підпис" (Дія ID)
Процедуру можно пройти в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи.
- Видеоидентификация
Проверка проводится во время видеозвонка с работником Пенсионного фонда Украины. Во время сеанса нужно показать документ, удостоверяющий личность. Запись на видеоидентификацию доступна через электронный портал ПФУ или контакт-центр.
- Для пенсионеров, которые находятся за рубежом
Граждане могут обратиться в украинское консульство или посольство и получить официальный документ, подтверждающий личность. Вместе с заявлением о продлении выплаты пенсии этот документ можно:
- Отправить в Пенсионный фонд по почте заказным письмом.
- Подать в электронном виде — загрузить сканкопию и подписать заявление КЭП.
Когда пенсию могут остановить и как ее восстановить
Пенсионный фонд имеет законные основания временно прекратить выплату пенсии, если лицо, которое обязано проходить ежегодную идентификацию, не выполнило это требование в установленный срок.
Возобновление выплат осуществляется после фактического прохождения идентификации в соответствии со статьей 49 Закона №1058. После возобновления человеку выплачивают все деньги за период приостановления, а также текущую пенсию.
