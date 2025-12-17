Видео
Україна
Главная Экономика Пенсии в Украине — кому урежут выплаты в 2026 году

Пенсии в Украине — кому урежут выплаты в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 05:46
В 2026 году части пенсионеров уменьшат выплаты — кого касается
Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

С приближением нового финансового года в Украине усиливается контроль за начислением социальной помощи. Поэтому уже с января части пенсионеров могут уменьшить или временно прекратить начисление отдельных выплат.

О том, почему выплаты некоторых пенсионеров могут уменьшиться с 1 января 2026 года, отмечается в Государственном бюджете на 2026 год.

Читайте также:

Кому могут уменьшить пенсию в 2026 году

Вместе с новым бюджетным периодом начинают действовать обновленные правила проверки социальных выплат. Хотя для большинства пенсионеров предусмотрено плановое повышение пенсий, для отдельных категорий граждан суммы наоборот могут уменьшиться.

Стоит отметить, что речь не идет о массовом сокращении пенсий. Изменения касаются только доплат и надбавок для:

  • пенсионеров, которые официально работают;
  • внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Когда могут приостановить выплаты ВПЛ

Пенсионный фонд постоянно проверяет пенсионные выплаты внутренне перемещенным лицам. Это нужно, чтобы подтвердить фактическое место жительства и действующий статус ВПЛ.

Выплаты могут приостановить, если не подтверждено, где именно проживает пенсионер, или если зафиксировано его возвращение к месту постоянной регистрации. В таких случаях начисления могут остановить с 1 января.

Чтобы возобновить выплаты, необходимо пройти физическую идентификацию - в отделении Ощадбанка, Пенсионного фонда или через видеоидентификацию.

Почему работающим пенсионерам уменьшают доплаты

Пенсионеры, которые имеют официальный доход, не имеют права на некоторые надбавки, предусмотренные для неработающих. Речь идет, в частности, о доплатах за сверхурочный стаж или выплаты, связанные с уходом.

Пенсионный фонд ежегодно сверяет данные с налоговыми и страховыми реестрами. Если подтверждается факт официальной работы, соответствующие доплаты могут быть отменены или уменьшены с начала года. Основная пенсия при этом не меняется.

Ранее мы писали, что для выхода на пенсию в Украине нужно иметь достаточный страховой стаж. Если нужных лет не хватает, пенсию не назначают — человек может рассчитывать лишь на социальную поддержку от государства.

Также мы рассказывали, что пенсионерам стоит поспешить с обязательной ежегодной идентификацией. На это осталось около двух недель. Те, кто не подтвердит данные до 31 декабря, рискуют потерять пенсионные выплаты.

выплаты пенсии деньги пенсионеры соцвыплаты
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
