Головна Економіка Виплати й пільги для I, II та III груп інвалідності у 2026 році

Виплати й пільги для I, II та III груп інвалідності у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 19:15
Підтримка людей з інвалідністю у 2026 році — які виплати та пільги матимуть українці
Гроші в конверті. Фото: УНІАН

В Україні люди з інвалідністю I, II та III груп мають право на різні пільги та державні виплати. Це фінансова підтримка, безплатне медичне забезпечення, пільговий проїзд, реабілітаційні програми та інші гарантії. Проте багато людей не знають усіх своїх прав і не користуються ними повністю.

Про те, які виплати та пільги держава гарантує людям з інвалідністю у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Які пенсії отримуватимуть люди з інвалідністю у 2026 році

На сайті Пенсійного фонду України зазначається, що люди з інвалідністю можуть отримати відповідну пенсію. Її розмір залежить від групи та страхового стажу людини:

  • I група — 100% пенсії за віком;
  • II група — 90% пенсії за віком;
  • III група — 50% пенсії за віком.

До страхового стажу додається період від встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Пенсія нараховується, якщо людина має достатній страховий стаж.

Які пільги надаватимуть людям з інвалідністю у 2026 році

Окрім виплат, згідно із законом "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", держава гарантує людям з інвалідністю:

  • пріоритет при покращенні житлових умов;
  • пріоритетний пропуск через кордон для I групи;
  • безплатні санаторні путівки за медичними показаннями;
  • право на першочергове обслуговування у транспортних касах (I та II групи);
  • безплатні реабілітаційні програми, протези, слухові апарати та інші медичні засоби;
  • безплатний проїзд у громадському транспорті (крім маршруток) для I та II груп і дітей з інвалідністю;
  • безплатні ліки для отримувачів мінімальної пенсії або соціальної допомоги, а також 50% знижка на ліки для I та II груп.

Пільги на житлово-комунальні послуги для людей з інвалідністю

Зазвичай люди з інвалідністю не отримують знижки на комунальні послуги, але можуть оформити субсидію. Виняток — це люди з інвалідністю через війну: вони звільняються від оплати комуналки на 21 кв. м на людину плюс 10,5 кв. м на сім’ю.

Додаткові пільги для людей з інвалідністю через війну

Громадяни, які належать до цієї категорії людей з інвалідністю, мають розширений список пільг:

  • позачергове зубне протезування;
  • додаткові 14 днів оплачуваної відпустки;
  • позачерговий капітальний ремонт житла;
  • щорічні медичні огляди та безплатні ліки;
  • позачергове отримання земельної ділянки;
  • пільгові кредити на будівництво або ремонт;
  • забезпечення паливом для будинків без центрального опалення.

Також людям з інвалідністю через війну гарантують збереження робочого місця під час скорочень та виплату лікарняних у розмірі 100% незалежно від стажу.

Раніше ми писали, що другу групу інвалідності мають люди, які здатні себе обслуговувати, але для роботи потребують спеціальних умов. Для їх підтримки державою передбачені виплати та пільги.

Також ми розповідали, що у деяких громадян України є вибір: отримувати пенсію по інвалідності або за віком. Однак обидві виплати одночасно не виплачують, а тому варто прорахувати, який варіант вигідніше.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
