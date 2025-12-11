Виплати та пільги для людей з II групою інвалідності — що гарантує держава в грудні

Людина тримає гривні в руках. Фото: УНІАН

До другої групи інвалідності належать люди, які можуть самостійно себе обслуговувати, але не здатні працювати у звичайних умовах. Для підтримки таких громадян держава передбачила спеціальні виплати та пільги.

Про те, які виплати та пільги гарантує держава громадянам з II групою інвалідності у грудні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Розмір пенсії для людей з інвалідністю II групи

Людям з інвалідністю II групи виплачують 90% пенсії за віком. Вона нараховується з дня встановлення інвалідності, якщо заяву подано впродовж трьох місяців, а якщо пізніше — з дати подання документів.

До 24 грудня, також є можливість подати заяву на одноразову допомогу у 1 000 грн. Виплату можуть отримати всі українці, включно з людьми з інвалідністю. Однак використати ці кошти можна лише на визначені державою товари та послуги.

Виплати військовим та людям з інвалідністю II групи через Чорнобильську аварію

В Пенсійному фонді України розповіли, що для постраждалих від ЧАЕС у грудні діють окремі мінімальні гарантії:

7 884,57 грн — мінімальна пенсія для цивільних постраждалих з інвалідністю II групи. Для ліквідаторів аварії мінімальна пенсія — не менше 80% середньої зарплати за минулий рік, тобто з 1 березня 2025 року це 13 989,28 грн.

Розмір виплат військових залежить від того, чи пов’язана інвалідність із бойовими діями:

Якщо інвалідність не пов’язана з бойовими діями: 60% грошового забезпечення. Якщо інвалідність пов’язана з війною: 80% грошового забезпечення, але не менше 13 822 грн.

На які пільги мають право люди з II групою інвалідності

Згідно із законом "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", у 2025 році держава гарантує громадянам з II групою інвалідності кілька видів підтримки:

Житлові та комунальні пільги

Люди з інвалідністю II групи мають перевагу при отриманні житла, особливо якщо інвалідність настала через виробничу травму або під час служби. Знижки на комунальні послуги для цієї категорії не передбачені, однак вони можуть оформити субсидію.

Права працівників

Працюючі громадяни з інвалідністю II групи отримують додаткові трудові гарантії:

Їм не встановлюють випробувальний термін. Можливий індивідуальний графік, зокрема неповна зайнятість. Вони можуть розірвати трудовий договір у будь-який момент за власним бажанням.

Також вони можуть брати щорічну відпустку в будь-який час року, навіть якщо ще не відпрацювали шість місяців. Тривалість відпустки може бути більшою, ніж в інших працівників.

Медичні пільги

Під час амбулаторного лікування люди з цієї групи можуть отримати ліки зі знижкою 50%. Якщо інвалідність пов’язана з бойовими діями, медикаменти надаються безплатно.

Транспортні пільги

Люди з інвалідністю II групи мають право на першочергове обслуговування в громадському транспорті та сервісних установах. Вони можуть безплатно користуватися міським транспортом, а з 1 жовтня до 15 травня отримують 50% знижку на проїзд іншими видами транспорту — залізничним, річковим, авіаційним та автомобільним.

Освітні пільги

Студенти з інвалідністю II групи можуть отримувати соціальну стипендію та додаткову фінансову підтримку. Під час вступу до університетів вони користуються спеціальними квотами.

Раніше ми писали, що в Україні I група інвалідності призначається при тяжких хворобах. Такі громадяни мають право на державну пенсію та соціальну підтримку.

Також ми розповідали, що деякі українці можуть обирати між пенсією по інвалідності та за віком, але отримувати обидві одночасно закон забороняє, тому важливо залишити вигідніший варіант.