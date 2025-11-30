Відео
Головна Економіка Пільги для людей з інвалідністю — на що розраховувати у грудні

Пільги для людей з інвалідністю — на що розраховувати у грудні

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 20:25
Підтримка людей з інвалідністю в грудні — які пільги можуть отримати українці
Пасажирка залізниці у колісному кріслі. Фото: УНІАН

В Україні люди з тяжкими хворобами отримують пенсію по інвалідності та державну допомогу. Крім того, вони можуть оформити різні пільги. Однак не всі люди з інвалідністю знають про свої законні права, а тому не користуються ними.

Про те, якими пільгами зможуть скористатись люди з інвалідністю у грудні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Які пільги гарантує держава людям з інвалідністю

Розміри та види пільг для людей з інвалідністю визначені законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю". Серед них:

  • переважне право на поліпшення житлових умов;
  • путівки до санаторіїв за медичними показаннями;
  • безплатні медикаменти за програмою "Доступні ліки";
  • знижка 50% на ліки за рецептом для людей з 1 та 2 групою інвалідності;
  • для людей з інвалідністю 1 групи — можливість проходити кордон поза чергою;
  • безплатні реабілітаційні програми, спеціальні засоби пересування, протези та слухові апарати;
  • безплатні ліки за рецептом для тих, хто отримує мінімальну пенсію або державну соціальну допомогу;
  • безплатний проїзд у громадському транспорті (крім маршруток) для людей з 1 та 2 групою інвалідності та дітей з інвалідністю;
  • пріоритетне обслуговування в касах міського та міжміського транспорту для громадян з 1 та 2 групою інвалідності.

Щоб скористатися пільгами, потрібно пред’явити посвідчення людини з інвалідністю.

Чи передбачені комунальні пільги для людей з інвалідністю

Зазвичай громадяни з інвалідністю не отримують спеціальних знижок на оплату комунальних послуг, якщо вони не належать до інших пільгових категорій, наприклад пенсіонерів чи багатодітних сімей. У разі наявності відповідних підстав можна звернутись по субсидію.

Однак є виняток: люди, які отримали інвалідність через війну, звільняються від сплати комунальних послуг у межах 21 кв. м на одну людину плюс 10,5 кв. м на сім’ю.

Раніше ми писали, що в Україні звання "дитина війни" надають тим, хто був неповнолітнім під час завершення Другої світової. Цей статус дає право на соціальні пільги та компенсації.

Також ми розповідали, що соціальна політика спрямована на підтримку громадян з обмеженнями через хвороби, травми або фізичні й психічні особливості, забезпечуючи їм гідне життя. Люди з інвалідністю можуть також отримувати державну пенсію.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
