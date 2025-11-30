Підтримка людей з інвалідністю в грудні — які пільги можуть отримати українці

Пасажирка залізниці у колісному кріслі. Фото: УНІАН

В Україні люди з тяжкими хворобами отримують пенсію по інвалідності та державну допомогу. Крім того, вони можуть оформити різні пільги. Однак не всі люди з інвалідністю знають про свої законні права, а тому не користуються ними.

Про те, якими пільгами зможуть скористатись люди з інвалідністю у грудні 2025 року

Які пільги гарантує держава людям з інвалідністю

Розміри та види пільг для людей з інвалідністю визначені законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю". Серед них:

переважне право на поліпшення житлових умов;

путівки до санаторіїв за медичними показаннями;

безплатні медикаменти за програмою "Доступні ліки";

знижка 50% на ліки за рецептом для людей з 1 та 2 групою інвалідності;

для людей з інвалідністю 1 групи — можливість проходити кордон поза чергою;

безплатні реабілітаційні програми, спеціальні засоби пересування, протези та слухові апарати;

безплатні ліки за рецептом для тих, хто отримує мінімальну пенсію або державну соціальну допомогу;

безплатний проїзд у громадському транспорті (крім маршруток) для людей з 1 та 2 групою інвалідності та дітей з інвалідністю;

пріоритетне обслуговування в касах міського та міжміського транспорту для громадян з 1 та 2 групою інвалідності.

Щоб скористатися пільгами, потрібно пред’явити посвідчення людини з інвалідністю.

Чи передбачені комунальні пільги для людей з інвалідністю

Зазвичай громадяни з інвалідністю не отримують спеціальних знижок на оплату комунальних послуг, якщо вони не належать до інших пільгових категорій, наприклад пенсіонерів чи багатодітних сімей. У разі наявності відповідних підстав можна звернутись по субсидію.

Однак є виняток: люди, які отримали інвалідність через війну, звільняються від сплати комунальних послуг у межах 21 кв. м на одну людину плюс 10,5 кв. м на сім’ю.

