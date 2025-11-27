Підтримка “дітей війни” у грудні — хто може отримати статус та що він дає

Жінка похилого віку біля автобуса. Фото: УНІАН

В Україні звання "дитина війни" присвоюється тим, хто був неповнолітнім на момент закінчення Другої світової війни. Люди з таким статусом мають право на різні соціальні пільги та компенсації.

Про те, які державні гарантії та пільги надаватимуть українцям, зі статусом "дитина війни" у грудні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Хто може отримати статус "дитини війни"

В "Національній соціальній сервісній службі України" пояснили, що право на цей статус мають громадяни України, яким не виповнилося 18 років до завершення Другої світової війни. Важливо пам'ятати, що він відрізняється від статусу "дитини, постраждалої від військових дій та збройних конфліктів".

Які пільги надаватимуть людям зі статусом "дитина війни" у грудні

Згідно з законом, особи зі статусом "дитина війни" мають такі права:

збереження робочого місця під час скорочень;

можливість взяти щорічну відпустку у зручний час;

додаткову неоплачувану відпустку до 14 днів на рік;

пріоритетне виділення земельних ділянок для житла, садівництва або городництва;

отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньомісячної зарплати незалежно від стажу;

25% знижку на оплату комунальних послуг, якщо середньомісячний дохід сім’ї на одного члена не перевищує 4 240 грн.

Статус підтверджується штампом у пенсійному посвідченні, який проставляють соціальні служби.

Пільги для дітей, постраждалих від війни та збройних конфліктів

Діти, які постраждали під час бойових дій, зазнали поранень, потрапляли в полон, були викрадені або стали жертвами насильства, можуть отримати окремий соціальний статус.

На загальнонаціональному рівні це не дає фінансових виплат чи пільг, але місцева влада може надавати додаткову підтримку: знижки на комунальні послуги, проїзд тощо.

Раніше ми писали, що багато українських пенсіонерів не знають або не користуються своїми законними правами. А тим часом держава пропонує пільги, які можуть значно полегшити їхнє життя.

Також ми розповідали, що люди з великим трудовим стажем у 2025 році можуть отримувати додаткову підтримку: медичну допомогу, знижки на транспорт та житлові пільги.