Україна
Дата публікації: 26 листопада 2025 18:15
Оновлено: 17:17
Підтримка дружин УБД — на що надаватимуть знижки у грудні
Військовий з дружиною на вулиці. Фото: УНІАН

Держава підтримує українських військових та їхні родини. Система пільг допомагає частково покривати витрати на житло, комунальні послуги та інші потреби. Це означає, що дружини та інші родичі захисників теж можуть користуватися соціальними гарантіями та знижками.

Про те, на що дружини УБД можуть отримати знижки у грудні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які пільги доступні сім’ям учасників бойових дій

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій та їхні родини мають право на таку допомогу:

  • 75% знижки на оплату житла;
  • 75% знижки на комунальні послуги — електроенергію, газ та інші види комунального обслуговування;
  • 75% знижки на паливо для опалення, якщо будинок не має централізованого теплопостачання.

При розрахунку знижок враховується опалювальна площа: на кожного члена родини передбачено 21 кв.м, а додатково на всю сім’ю — ще 10,5 кв.м.

Які родини отримують більші пільги та як їх оформити

Для сімей, де всі члени непрацездатні, існують збільшені норми — 75% знижки на газ для опалення на подвійну площу: 

  • 42 кв.м на кожного пільговика; 
  • плюс 21 кв.м на всю родину захисника.

Люди з інвалідністю можуть розраховувати на повну (100%) оплату комунальних послуг.

Щоб скористатися державними пільгами, родині учасника бойових дій слід звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду. До заяви необхідно додати копії документів, що підтверджують родинні зв’язки та право на пільги.

Раніше ми писали, що в Україні багато людей можуть користуватися громадським транспортом безплатно. Це дозволяє зменшити витрати для тих, хто потребує фінансової підтримки найбільше.

Також ми розповідали, що іноді потрібно змінити власника нерухомості — наприклад, передати квартиру дружині або іншому члену сім’ї. Щоб усе зробити правильно, важливо знати основні правила та покроковий порядок дій.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
