Льготы людей со статусом "ребенок войны" в декабре — перечень

Льготы людей со статусом "ребенок войны" в декабре — перечень

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 09:10
Поддержка "детей войны" в декабре — кто может получить статус и что он дает
Пожилая женщина возле автобуса. Фото: УНИАН

В Украине звание "ребенок войны" присваивается тем, кто был несовершеннолетним на момент окончания Второй мировой войны. Люди с таким статусом имеют право на различные социальные льготы и компенсации.

О том, какие государственные гарантии и льготы будут предоставлять украинцам, со статусом "ребенок войны" в декабре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Кто может получить статус "ребенка войны"

В "Национальной социальной сервисной службе Украины" объяснили, что право на этот статус имеют граждане Украины, которым не исполнилось 18 лет до завершения Второй мировой войны. Важно помнить, что он отличается от статуса "ребенка, пострадавшего от военных действий и вооруженных конфликтов".

Какие льготы будут предоставлять людям со статусом "ребенок войны" в декабре

Согласно закону, лица со статусом "ребенок войны" имеют следующие права:

  • сохранение рабочего места во время сокращений;
  • возможность взять ежегодный отпуск в удобное время;
  • дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 дней в год;
  • приоритетное выделение земельных участков для жилья, садоводства или огородничества;
  • получение пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднемесячной зарплаты независимо от стажа;
  • 25% скидку на оплату коммунальных услуг, если среднемесячный доход семьи на одного члена не превышает 4 240 грн.

Статус подтверждается штампом в пенсионном удостоверении, который проставляют социальные службы.

Льготы для детей, пострадавших от войны и вооруженных конфликтов

Дети, которые пострадали во время боевых действий, получили ранения, попадали в плен, были похищены или стали жертвами насилия, могут получить отдельный социальный статус.

На общенациональном уровне это не дает финансовых выплат или льгот, но местные власти могут оказывать дополнительную поддержку: скидки на коммунальные услуги, проезд и тому подобное.

Ранее мы писали, что многие украинские пенсионеры не знают или не пользуются своими законными правами. А тем временем государство предлагает льготы, которые могут значительно облегчить их жизнь.

Также мы рассказывали, что люди с большим трудовым стажем в 2025 году могут получать дополнительную поддержку: медицинскую помощь, скидки на транспорт и жилищные льготы.

Андрей Жинкин
Автор:
Андрей Жинкин
