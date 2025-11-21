Поддержка украинцев 60+ — что можно будет получить по пенсионному удостоверению в декабре

Женщина показывает пенсионное удостоверение. Фото: УНИАН

Многие украинские пенсионеры не знают о своих законных правах или не пользуются ими. Между тем государство предоставляет ряд льгот, которые могут существенно облегчить жизнь пожилым людям.

О том, какие льготы и скидки могут получить украинцы 60+ по пенсионному удостоверению, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто считается пенсионером

В Пенсионном фонде напоминают, что пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 лет. Но достижение этого возраста не означает автоматическое получение пенсии. Для этого нужен необходимый страховой стаж и пенсионное удостоверение. Только после его получения можно пользоваться льготами, например, бесплатным проездом в транспорте.

Имеют ли пенсионеры льготы на коммунальные услуги

Некоторые пенсионеры получают скидки на оплату ЖКХ: ветераны войны, "дети войны", семьи погибших военных, пострадавшие от Чернобыля, многодетные семьи и другие.

Размер скидки — от 25% до 100% в зависимости от статуса. Например, пенсионеры-педагоги, медики, библиотекари и работники культуры, которые жили и работали в селе, могут получить 100% скидку на жилье и коммунальные услуги.

С 2025 года для получения льгот средний доход пенсионера не должен превышать 4 240 грн в месяц. Также некоторые пожилые люди могут оформить субсидию на коммунальные услуги.

Бесплатный проезд для пенсионеров

Пенсионеры имеют право бесплатно ездить городским и пригородным транспортом:

трамваями;

автобусами;

троллейбусами;

пригородными электричками.

В некоторых городах для льготного проезда в этих видах транспорта нужен электронный билет. Обычно льготы не распространяются на метро и маршрутки, если местные власти не установили иное.

Пенсионеры-участники боевых действий могут бесплатно или со скидкой пользоваться междугородним транспортом (поезда, автобусы, самолеты). При отказе водителя следует обращаться в полицию или подавать жалобу к перевозчику, местным властям или Государственной службе по безопасности на транспорт.

Пенсионеры с инвалидностью, которые имеют собственный автомобиль, могут бесплатно парковаться даже на платных стоянках.

От каких налогов освобождаются пенсионеры

Пенсионеры и лица с инвалидностью I-II группы освобождаются от уплаты земельного налога на определенные участки:

до 0,10 га для дачи;

до 0,01 га для гаража;

до 0,12 га для садоводства;

до 2 га для личного хозяйства;

до 0,25 га в селе, 0,15 га в поселке, 0,10 га в городе для строительства жилого дома.

Медицинские льготы и юридическая поддержка

Пенсионеры имеют право на бесплатное медицинское обслуживание, но многие льготы зависят от дополнительных обстоятельств, таких как инвалидность, статус ветерана войны или ветерана труда. Эти категории могут рассчитывать на:

бесплатные протезы;

приоритетное лечение;

вспомогательные средства реабилитации;

санаторно-курортное лечение (временно ограничено из-за войны).

Также действует программа "Доступные лекарства", которая позволяет получать препараты бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.

Пенсионеры также могут бесплатно получить юридическую поддержку. Первичная помощь включает консультации и помощь в составлении заявлений, жалоб и других документов. Вторичная помощь предусматривает представление интересов в суде и государственных органах и доступна пенсионерам, у которых доход не превышает 4 722 грн в месяц.

