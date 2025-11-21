Відео
Що можна буде отримати за пенсійним в грудні — перелік пільг

Що можна буде отримати за пенсійним в грудні — перелік пільг

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 05:45
Оновлено: 16:03
Підтримка українців 60+ — що можна буде отримати за пенсійним посвідченням у грудні
Жінка показує пенсійне посвідчення. Фото: УНІАН

Багато українських пенсіонерів не знають про свої законні права або не користуються ними. Тим часом держава надає низку пільг, які можуть суттєво полегшити життя людям похилого віку.

Про те, які пільги та знижки можуть отримати українці 60+ за пенсійним посвідченням, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто вважається пенсіонером

В Пенсійному фонді нагадують, що пенсійний вік для чоловіків і жінок становить 60 років. Але досягнення цього віку не означає автоматичне отримання пенсії. Для цього потрібен необхідний страховий стаж і пенсійне посвідчення. Лише після його отримання можна користуватися пільгами, наприклад, безплатним проїздом у транспорті.

Чи мають пенсіонери пільги на комунальні послуги

Деякі пенсіонери отримують знижки на оплату ЖКГ: ветерани війни, "діти війни", сім’ї загиблих військових, постраждалі від Чорнобиля, багатодітні сім’ї та інші.

Розмір знижки — від 25% до 100% залежно від статусу. Наприклад, пенсіонери-педагоги, медики, бібліотекарі та працівники культури, які жили та працювали в селі, можуть отримати 100% знижку на житло та комунальні послуги.

З 2025 року для отримання пільг середній дохід пенсіонера не повинен перевищувати 4 240 грн на місяць. Також деякі люди похилого віку можуть оформити субсидію на комунальні послуги.

Безплатний проїзд для пенсіонерів

Пенсіонери мають право безплатно їздити міським і приміським транспортом: 

  • трамваями;
  • автобусами;
  • тролейбусами;
  • приміськими електричками.

У деяких містах для пільгового проїзду у цих видах транспорту потрібний електронний квиток. Зазвичай пільги не поширюються на метро та маршрутки, якщо місцева влада не встановила інше.

Пенсіонери-учасники бойових дій можуть безплатно або зі знижкою користуватися міжміським транспортом (поїзди, автобуси, літаки). При відмові водія слід звертатися до поліції або подавати скаргу до перевізника, місцевої влади чи Державної служби з безпеки на транспорт.

Пенсіонери з інвалідністю, які мають власний автомобіль, можуть безплатно паркуватися навіть на платних стоянках.

Від яких податків звільняються пенсіонери

Пенсіонери та особи з інвалідністю I–II групи звільняються від сплати земельного податку на певні ділянки:

  • до 0,10 га для дачі;
  • до 0,01 га для гаража;
  • до 0,12 га для садівництва;
  • до 2 га для особистого господарства;
  • до 0,25 га у селі, 0,15 га у селищі, 0,10 га в місті для будівництва житлового будинку.

Медичні пільги та юридична підтримка

Пенсіонери мають право на безплатне медичне обслуговування, але багато пільг залежать від додаткових обставин, таких як інвалідність, статус ветерана війни чи ветерана праці. Ці категорії можуть розраховувати на:

  • безплатні протези;
  • пріоритетне лікування;
  • допоміжні засоби реабілітації;
  • санаторно-курортне лікування (тимчасово обмежено через війну).

Також діє програма "Доступні ліки", яка дозволяє отримувати препарати безплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом.

Пенсіонери також можуть безплатно отримати юридичну підтримку. Первинна допомога включає консультації та допомогу у складанні заяв, скарг та інших документів. Вторинна допомога передбачає представлення інтересів у суді та державних органах і доступна пенсіонерам, у яких дохід не перевищує 4 722 грн на місяць.

Раніше ми писали, що українцям, які планують вийти на пенсію у 2026 році, варто заздалегідь перевірити свій страховий стаж. Від його кількості залежить, чи зможуть вони піти на пенсію вчасно, чи доведеться чекати до 63 або навіть 65 років.

Також ми розповідали, що в Україні пенсії зазвичай перераховують раз на рік під час індексації. Це відбувається автоматично, а нові виплати приходять пенсіонерам з 4 до 25 квітня. Однак дехто має право на достроковий перерахунок.

пенсії пенсіонери пільги допомога приписне посвідчення
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
