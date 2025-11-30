Поддержка людей с инвалидностью в декабре — какие льготы могут получить украинцы

Пассажирка железной дороги в колесном кресле. Фото: УНИАН

В Украине люди с тяжелыми болезнями получают пенсию по инвалидности и государственную помощь. Кроме того, они могут оформить различные льготы. Однако не все люди с инвалидностью знают о своих законных правах, а потому не пользуются ими.

О том, какими льготами смогут воспользоваться люди с инвалидностью в декабре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие льготы гарантирует государство людям с инвалидностью

Размеры и виды льгот для людей с инвалидностью определены законом Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью". Среди них:

преимущественное право на улучшение жилищных условий;

путевки в санатории по медицинским показаниям;

бесплатные медикаменты по программе "Доступные лекарства";

скидка 50% на лекарства по рецепту для людей с 1 и 2 группой инвалидности;

для людей с инвалидностью 1 группы — возможность проходить границу вне очереди;

бесплатные реабилитационные программы, специальные средства передвижения, протезы и слуховые аппараты;

бесплатные лекарства по рецепту для тех, кто получает минимальную пенсию или государственную социальную помощь;

бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме маршруток) для людей с 1 и 2 группой инвалидности и детей с инвалидностью;

приоритетное обслуживание в кассах городского и междугороднего транспорта для граждан с 1 и 2 группой инвалидности.

Чтобы воспользоваться льготами, нужно предъявить удостоверение человека с инвалидностью.

Предусмотрены ли коммунальные льготы для людей с инвалидностью

Обычно граждане с инвалидностью не получают специальных скидок на оплату коммунальных услуг, если они не относятся к другим льготным категориям, например, пенсионеров или многодетных семей. При наличии соответствующих оснований можно обратиться за субсидией.

Однако есть исключение: люди, которые получили инвалидность из-за войны, освобождаются от уплаты коммунальных услуг в пределах 21 кв. м на одного человека плюс 10,5 кв. м на семью.

