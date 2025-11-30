Видео
Україна
Льготы для людей с инвалидностью — на что рассчитывать в декабре

Льготы для людей с инвалидностью — на что рассчитывать в декабре

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 20:25
Поддержка людей с инвалидностью в декабре — какие льготы могут получить украинцы
Пассажирка железной дороги в колесном кресле. Фото: УНИАН

В Украине люди с тяжелыми болезнями получают пенсию по инвалидности и государственную помощь. Кроме того, они могут оформить различные льготы. Однако не все люди с инвалидностью знают о своих законных правах, а потому не пользуются ими.

О том, какими льготами смогут воспользоваться люди с инвалидностью в декабре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие льготы гарантирует государство людям с инвалидностью

Размеры и виды льгот для людей с инвалидностью определены законом Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью". Среди них:

  • преимущественное право на улучшение жилищных условий;
  • путевки в санатории по медицинским показаниям;
  • бесплатные медикаменты по программе "Доступные лекарства";
  • скидка 50% на лекарства по рецепту для людей с 1 и 2 группой инвалидности;
  • для людей с инвалидностью 1 группы — возможность проходить границу вне очереди;
  • бесплатные реабилитационные программы, специальные средства передвижения, протезы и слуховые аппараты;
  • бесплатные лекарства по рецепту для тех, кто получает минимальную пенсию или государственную социальную помощь;
  • бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме маршруток) для людей с 1 и 2 группой инвалидности и детей с инвалидностью;
  • приоритетное обслуживание в кассах городского и междугороднего транспорта для граждан с 1 и 2 группой инвалидности.

Чтобы воспользоваться льготами, нужно предъявить удостоверение человека с инвалидностью.

Предусмотрены ли коммунальные льготы для людей с инвалидностью

Обычно граждане с инвалидностью не получают специальных скидок на оплату коммунальных услуг, если они не относятся к другим льготным категориям, например, пенсионеров или многодетных семей. При наличии соответствующих оснований можно обратиться за субсидией.

Однако есть исключение: люди, которые получили инвалидность из-за войны, освобождаются от уплаты коммунальных услуг в пределах 21 кв. м на одного человека плюс 10,5 кв. м на семью.

Ранее мы писали, что в Украине звание "ребенок войны" предоставляют тем, кто был несовершеннолетним во время завершения Второй мировой. Этот статус дает право на социальные льготы и компенсации.

Также мы рассказывали, что социальная политика направлена на поддержку граждан с ограничениями из-за болезней, травм или физических и психических особенностей, обеспечивая им достойную жизнь. Люди с инвалидностью могут также получать государственную пенсию.

инвалидность льготы помощь лицо с инвалидностью социальная защита
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
