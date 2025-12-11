Видео
Главная Экономика 2 группа инвалидности — какие льготы и выплаты доступны в декабре

2 группа инвалидности — какие льготы и выплаты доступны в декабре

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 19:35
Выплаты и льготы для людей со II группой инвалидности — что гарантирует государство в декабре
Человек держит гривны в руках. Фото: УНИАН

Ко второй группе инвалидности относятся люди, которые могут самостоятельно себя обслуживать, но не способны работать в обычных условиях. Для поддержки таких граждан государство предусмотрело специальные выплаты и льготы.

О том, какие выплаты и льготы гарантирует государство гражданам со II группой инвалидности в декабре 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Размер пенсии для людей с инвалидностью II группы

Людям с инвалидностью II группы выплачивают 90% пенсии по возрасту. Она начисляется со дня установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев, а если позже — с даты подачи документов.

До 24 декабря, также есть возможность подать заявление на единовременное пособие в 1 000 грн. Выплату могут получить все украинцы, включая людей с инвалидностью. Однако использовать эти средства можно только на определенные государством товары и услуги.

Выплаты военным и людям с инвалидностью II группы из-за Чернобыльской аварии

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что для пострадавших от ЧАЭС в декабре действуют отдельные минимальные гарантии:

  1. 7 884,57 грн — минимальная пенсия для гражданских пострадавших с инвалидностью II группы.
  2. Для ликвидаторов аварии минимальная пенсия — не менее 80% средней зарплаты за прошлый год, то есть с 1 марта 2025 года это 13 989,28 грн.

Размер выплат военных зависит от того, связана ли инвалидность с боевыми действиями:

  1. Если инвалидность не связана с боевыми действиями: 60% денежного обеспечения.
  2. Если инвалидность связана с войной: 80% денежного обеспечения, но не менее 13 822 грн.

На какие льготы имеют право люди со II группой инвалидности

Согласно закону "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", в 2025 году государство гарантирует гражданам со II группой инвалидности несколько видов поддержки:

  • Жилищные и коммунальные льготы

Люди с инвалидностью II группы имеют преимущество при получении жилья, особенно если инвалидность наступила из-за производственной травмы или во время службы. Скидки на коммунальные услуги для этой категории не предусмотрены, однако они могут оформить субсидию.

  • Права работников

Работающие граждане с инвалидностью II группы получают дополнительные трудовые гарантии:

  1. Им не устанавливают испытательный срок.
  2. Возможен индивидуальный график, в частности неполная занятость.
  3. Они могут расторгнуть трудовой договор в любой момент по собственному желанию.

Также они могут брать ежегодный отпуск в любое время года, даже если еще не отработали шесть месяцев. Продолжительность отпуска может быть больше, чем у других работников.

  • Медицинские льготы

Во время амбулаторного лечения люди из этой группы могут получить лекарства со скидкой 50%. Если инвалидность связана с боевыми действиями, медикаменты предоставляются бесплатно.

  • Транспортные льготы на проезд

Люди с инвалидностью II группы имеют право на первоочередное обслуживание в общественном транспорте и сервисных учреждениях. Они могут бесплатно пользоваться городским транспортом, а с 1 октября до 15 мая получают 50% скидку на проезд другими видами транспорта — железнодорожным, речным, авиационным и автомобильным.

  • Образовательные льготы

Студенты с инвалидностью II группы могут получать социальную стипендию и дополнительную финансовую поддержку. При поступлении в университеты они пользуются специальными квотами.

Ранее мы писали, что в Украине I группа инвалидности назначается при тяжелых болезнях. Такие граждане имеют право на государственную пенсию и социальную поддержку.

Также мы рассказывали, что некоторые украинцы могут выбирать между пенсией по инвалидности и по возрасту, но получать обе одновременно закон запрещает, поэтому важно оставить более выгодный вариант.

выплаты пенсии инвалидность льготы лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
