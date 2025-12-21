Видео
Главная Экономика Выплаты и льготы для I, II и III групп инвалидности в 2026 году

Выплаты и льготы для I, II и III групп инвалидности в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 19:15
Поддержка людей с инвалидностью в 2026 году — какие выплаты и льготы будут иметь украинцы
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В Украине люди с инвалидностью I, II и III групп имеют право на различные льготы и государственные выплаты. Это финансовая поддержка, бесплатное медицинское обеспечение, льготный проезд, реабилитационные программы и другие гарантии. Однако многие люди не знают всех своих прав и не пользуются ими полностью.

О том, какие выплаты и льготы государство гарантирует людям с инвалидностью в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

Какие пенсии будут получать люди с инвалидностью в 2026 году

На сайте Пенсионного фонда Украины отмечается, что люди с инвалидностью могут получить соответствующую пенсию. Ее размер зависит от группы и страхового стажа человека:

  • I группа — 100% пенсии по возрасту;
  • II группа — 90% пенсии по возрасту;
  • III группа — 50% пенсии по возрасту.

К страховому стажу добавляется период от установления инвалидности до достижения 60 лет. Пенсия начисляется, если человек имеет достаточный страховой стаж.

Какие льготы будут предоставлять людям с инвалидностью в 2026 году

Кроме выплат, согласно закону "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", государство гарантирует людям с инвалидностью:

  • приоритет при улучшении жилищных условий;
  • приоритетный пропуск через границу для I группы;
  • бесплатные санаторные путевки по медицинским показаниям;
  • право на первоочередное обслуживание в транспортных кассах (I и II группы);
  • бесплатные реабилитационные программы, протезы, слуховые аппараты и другие медицинские средства;
  • бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме маршруток) для I и II групп и детей с инвалидностью;
  • бесплатные лекарства для получателей минимальной пенсии или социальной помощи, а также 50% скидка на лекарства для I и II групп.

Льготы на жилищно-коммунальные услуги для людей с инвалидностью

Обычно люди с инвалидностью не получают скидки на коммунальные услуги, но могут оформить субсидию. Исключение — это люди с инвалидностью из-за войны: они освобождаются от оплаты коммуналки на 21 кв. м на человека плюс 10,5 кв. м на семью.

Дополнительные льготы для людей с инвалидностью из-за войны

Граждане, которые относятся к этой категории людей с инвалидностью, имеют расширенный список льгот:

  • внеочередное зубное протезирование;
  • дополнительные 14 дней оплачиваемого отпуска;
  • внеочередной капитальный ремонт жилья;
  • ежегодные медицинские осмотры и бесплатные лекарства;
  • внеочередное получение земельного участка;
  • льготные кредиты на строительство или ремонт;
  • обеспечение топливом для домов без центрального отопления.

Также людям с инвалидностью из-за войны гарантируют сохранение рабочего места во время сокращений и выплату больничных в размере 100% независимо от стажа.

Ранее мы писали, что вторую группу инвалидности имеют люди, которые способны себя обслуживать, но для работы требуют специальных условий. Для их поддержки государством предусмотрены выплаты и льготы.

Также мы рассказывали, что у некоторых граждан Украины есть выбор: получать пенсию по инвалидности или по возрасту. Однако обе выплаты одновременно не выплачивают, а потому стоит просчитать, какой вариант выгоднее.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
