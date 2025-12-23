Пенсії людей з I групою інвалідності у 2026 році — що зміниться з 1 січня

Людина тримає гривні. Фото: УНІАН

І група інвалідності включає людей з найсерйознішими порушеннями здоров’я. Вони потребують догляду та допомоги, а також в дечому залежать від інших у повсякденному житті. У 2026 році громадяни з I групою інвалідності можуть розраховувати на виплати та пільги від держави.

Про те, чи зміняться пенсії людей з I групою інвалідності з 1 січня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності

На сайті Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області зазначається, що пенсії по інвалідності у солідарній системі призначаються за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Тривалість необхідного стажу залежить від віку, коли встановили інвалідність.

Розмір виплат визначається у відсотках від пенсії за віком залежно від групи інвалідності:

І група — 100%;

II група — 90%;

III група — 50%.

До страхового стажу, який враховується для розрахунку пенсії по інвалідності, зараховується також період від дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Пенсія призначається з дати встановлення інвалідності, якщо заяву подано протягом трьох місяців від цього дня. Якщо заяву подали пізніше, виплати нараховуються з моменту звернення.

Чи зростуть виплати людей з інвалідністю І групи у 2026 році

У 2026 році розмір пенсії по інвалідності І групи залишиться таким:

100% пенсії за віком — для цивільних громадян.

100% грошового забезпечення — для військових, у яких інвалідність настала внаслідок бойових дій.

70% грошового забезпечення — для військових, чия інвалідність не пов'язана з бойовими діями.

Згідно з Державним бюджетом на 2026 рік, з 1 січня розмір прожиткового мінімуму в Україні буде підвищено. Це означає, що збільшаться й виплат, які до нього прив'язані. Завдяки цьому мінімальна пенсія по інвалідності зросте з 2 361 до 2 595 грн.

