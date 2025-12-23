Відео
Головна Економіка І група інвалідності — які виплати отримуватимуть українці у 2026

І група інвалідності — які виплати отримуватимуть українці у 2026

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 05:45
Пенсії людей з I групою інвалідності у 2026 році — що зміниться з 1 січня
Людина тримає гривні. Фото: УНІАН

І група інвалідності включає людей з найсерйознішими порушеннями здоров’я. Вони потребують догляду та допомоги, а також в дечому залежать від інших у повсякденному житті. У 2026 році громадяни з I групою інвалідності можуть розраховувати на виплати та пільги від держави.

Про те, чи зміняться пенсії людей з I групою інвалідності з 1 січня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності

На сайті Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області зазначається, що пенсії по інвалідності у солідарній системі призначаються за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Тривалість необхідного стажу залежить від віку, коли встановили інвалідність. 

Розмір виплат визначається у відсотках від пенсії за віком залежно від групи інвалідності:

  • І група — 100%;
  • II група — 90%;
  • III група — 50%.

До страхового стажу, який враховується для розрахунку пенсії по інвалідності, зараховується також період від дня встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Пенсія призначається з дати встановлення інвалідності, якщо заяву подано протягом трьох місяців від цього дня. Якщо заяву подали пізніше, виплати нараховуються з моменту звернення.

Чи зростуть виплати людей з інвалідністю І групи у 2026 році

У 2026 році розмір пенсії по інвалідності І групи залишиться таким:

  • 100% пенсії за віком — для цивільних громадян.
  • 100% грошового забезпечення — для військових, у яких інвалідність настала внаслідок бойових дій.
  • 70% грошового забезпечення — для військових, чия інвалідність не пов'язана з бойовими діями.

Згідно з Державним бюджетом на 2026 рік, з 1 січня розмір прожиткового мінімуму в Україні буде підвищено. Це означає, що збільшаться й виплат, які до нього прив'язані. Завдяки цьому мінімальна пенсія по інвалідності зросте з 2 361 до 2 595 грн.

Раніше ми писали, що деякі українці можуть обирати між пенсією за віком та по інвалідності, але одночасно обидві виплати отримувати заборонено.

Також ми розповідали, що люди з другою групою інвалідності можуть самостійно доглядати за собою, але працювати у звичайних умовах не можуть. Держава надає таким громадянам спеціальні виплати та пільги.

виплати пенсії гроші інвалідність особа з інвалідністю
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
