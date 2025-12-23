Пенсии людей с I группой инвалидности в 2026 году — что изменится с 1 января

Человек держит гривны. Фото: УНИАН

І группа инвалидности включает людей с самыми серьезными нарушениями здоровья. Они нуждаются в уходе и помощи, а также кое в чем зависят от других в повседневной жизни. В 2026 году граждане с I группой инвалидности могут рассчитывать на выплаты и льготы от государства.

О том, изменятся ли пенсии людей с I группой инвалидности с 1 января 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Читайте также:

От чего зависит размер пенсии по инвалидности

На сайте Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области отмечается, что пенсии по инвалидности в солидарной системе назначаются при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Продолжительность необходимого стажа зависит от возраста, когда установили инвалидность.

Размер выплат определяется в процентах от пенсии по возрасту в зависимости от группы инвалидности:

І группа — 100%;

II группа — 90%;

III группа — 50%.

В страховой стаж, который учитывается для расчета пенсии по инвалидности, засчитывается также период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет.

Пенсия назначается с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев с этого дня. Если заявление подано позже, выплаты начисляются с момента обращения.

Вырастут ли выплаты людей с инвалидностью I группы в 2026 году

В 2026 году размер пенсии по инвалидности I группы останется таким:

100% пенсии по возрасту — для гражданских граждан.

100% денежного обеспечения — для военных, у которых инвалидность наступила в результате боевых действий.

70% денежного обеспечения — для военных, чья инвалидность не связана с боевыми действиями.

Согласно Государственному бюджету на 2026 год, с 1 января размер прожиточного минимума в Украине будет повышен. Это означает, что увеличатся и выплаты, которые к нему привязаны. Благодаря этому минимальная пенсия по инвалидности вырастет с 2 361 до 2 595 грн.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы могут выбирать между пенсией по возрасту и по инвалидности, но одновременно обе выплаты получать запрещено.

Также мы рассказывали, что люди со второй группой инвалидности могут самостоятельно ухаживать за собой, но работать в обычных условиях не могут. Государство предоставляет таким гражданам специальные выплаты и льготы.