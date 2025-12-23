Пенсии людей с I группой инвалидности в 2026 году — что изменится с 1 января

І группа инвалидности — что будет с выплатами украинцы в 2026
І группа инвалидности включает людей с самыми серьезными нарушениями здоровья. Они нуждаются в уходе и помощи, а также кое в чем зависят от других в повседневной жизни. В 2026 году граждане с I группой инвалидности могут рассчитывать на выплаты и льготы от государства.
О том, изменятся ли пенсии людей с I группой инвалидности с 1 января 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.
От чего зависит размер пенсии по инвалидности
На сайте Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области отмечается, что пенсии по инвалидности в солидарной системе назначаются при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Продолжительность необходимого стажа зависит от возраста, когда установили инвалидность.
Размер выплат определяется в процентах от пенсии по возрасту в зависимости от группы инвалидности:
- І группа — 100%;
- II группа — 90%;
- III группа — 50%.
В страховой стаж, который учитывается для расчета пенсии по инвалидности, засчитывается также период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет.
Пенсия назначается с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев с этого дня. Если заявление подано позже, выплаты начисляются с момента обращения.
Вырастут ли выплаты людей с инвалидностью I группы в 2026 году
В 2026 году размер пенсии по инвалидности I группы останется таким:
- 100% пенсии по возрасту — для гражданских граждан.
- 100% денежного обеспечения — для военных, у которых инвалидность наступила в результате боевых действий.
- 70% денежного обеспечения — для военных, чья инвалидность не связана с боевыми действиями.
Согласно Государственному бюджету на 2026 год, с 1 января размер прожиточного минимума в Украине будет повышен. Это означает, что увеличатся и выплаты, которые к нему привязаны. Благодаря этому минимальная пенсия по инвалидности вырастет с 2 361 до 2 595 грн.
