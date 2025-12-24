Пенсии в Украине — кто будет получать наименьшие выплаты и какой будет сумма с 1 января 2026

Пожилая женщина получает деньги. Фото: УНИАН

Размер пенсии в Украине зависит от страхового стажа и взносов, которые человек платил во время работы. Если необходимого стажа не хватает, оформить пенсию по возрасту невозможно — в таком случае государство предоставляет только социальную помощь.

О том, кто будет получать наименьшие пенсионные выплаты в 2026 году и каким будет их размер, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто может выйти на пенсию в 2026 году

На сайте Пенсионного фонда Украины отмечается, что для оформления пенсии, нужно достичь нужного возраста и иметь соответствующий страховой стаж. В 2026 году будут действовать следующие требования:

в 60 лет — при наличии не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — при стаже от 23 лет;

в 65 лет — при условии не менее 15 лет стажа.

Если стажа недостаточно, человеку могут назначить временную государственную социальную помощь.

Каким будет размер минимальной выплаты в 2026 году

В Департаменте социальной политики Черкасского городского совета объяснили, что сумма помощи определяется как разница между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году — 2 595 грн), и средним доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

При этом выплата не может превышать прожиточный минимум для трудоспособных лиц, который с 1 января 2026 года составит 3 328 грн.

Кому могут отказать в выплатах

Государственную социальную помощь назначают не всем. В ее предоставлении отказывают, если:

средний доход семьи на одного человека превышает прожиточный минимум для нетрудоспособных;

заявитель уже получает пенсию, социальную помощь, работает или имеет другие источники дохода;

кто-то из членов семьи в течение года совершил покупку или оплатил услуги на сумму более 50 тыс. грн;

во время проверки обнаружили незадекларированные доходы (аренда жилья, неофициальная работа, доходы от содержания животных и т.д.);

в собственности заявителя или его семьи есть дополнительное жилье сверх нормы или более чем один автомобиль или другой транспорт.

Социальную пенсию по возрасту без трудового стажа пересматривают каждые шесть месяцев — с учетом изменений в доходах и имущественном состоянии семьи.

