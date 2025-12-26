Дополнительные деньги для украинцев 60+ — у кого выплаты вырастут более чем на 1000 грн в 2026

Пожилая женщина получает деньги. Фото: УНИАН

Граждане пожилого возраста в Украине имеют право не только на пенсию, но и на ежемесячные доплаты от государства. Их размер зависит от возраста, дохода и социального статуса человека.

О том, кто будет получать дополнительные деньги в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кому автоматически повысят выплаты в 2026 году

В Пенсионном фонде объясняют, что граждане, которым в 2026 году исполнится 70 лет, автоматически получат возрастные доплаты к пенсии. Обращаться для их оформления не нужно — выплата начисляется самостоятельно. Размер доплаты зависит от возраста:

70-74 года — 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

80 лет и более — 570 грн в месяц.

При этом есть одно важное условие: общий размер пенсионных выплат не должен превышать 10 340,35 грн в месяц.

Стоит также понимать, что при переходе человека из одной возрастной категории в другую, сумма доплаты просто увеличивается — предыдущие надбавки не добавляются. Иначе говоря, при достижении 75 лет выплата пенсионера вырастет на 156 грн, ведь на 300 грн человеку добавили в 70-летнем возрасте.

Помощь на уход для пенсионеров 80+

В соответствии со статьей 5 закона "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", отдельную выплату могут получить пенсионеры старше 80 лет, которые:

проживают сами;

получают пенсию по возрасту;

нуждаются в постоянном уходе;

имеют медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии;

не имеют трудоспособных родственников, которые обязаны их содержать.

Размер помощи составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году — это 944 грн, но с 1 января 2026 года сумма вырастет до 1 038 грн, поскольку прожиточный минимум повысят.

Кто еще будет получать доплаты в 2026 году

Повышенные пенсионные выплаты также предусмотрены для отдельных категорий граждан. В частности, участники боевых действий и другие пострадавшие от войны получают доплату по закону о социальной защите ветеранов.

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что размер надбавки составляет 25% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что в 2025 году — 590 грн в месяц. Однако с 1 января 2026 года сумма возрастет до 648 грн. Получать эту доплату могут:

участники боевых действий;

члены семей погибших военных;

лица с инвалидностью вследствие войны;

пострадавшие участники Революции Достоинства.

Для оформления выплаты нужно обратиться в Пенсионный фонд, подать заявление и документы, подтверждающие статус.

