Частная пенсия — стоит ли украинцам искать альтернативу государственным выплатам

Граждане Украины могут рассчитывать не только на государственную пенсию, но и самостоятельно накапливать средства на старость. Уже более 20 лет в стране действует система негосударственного пенсионного обеспечения, которая позволяет получать дополнительные выплаты после выхода на заслуженный отдых.

О том, что такое частная пенсия и какие преимущества имеют такие выплаты, говорится в законе Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении".

Как работает частная пенсия в Украине

Пенсионная система Украины состоит не только из обязательных государственных выплат. Кроме них, украинцы могут добровольно делать взносы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Такие накопления становятся дополнением к основной пенсии. В Украине действуют три типа частных пенсионных фондов:

профессиональные — для людей определенных профессий;

открытые — для любого, кто желает присоединиться;

корпоративные — для работников конкретных компаний.

Участие в таких фондах является добровольным и не заменяет государственную пенсию. По состоянию на 25 декабря 2025 года в официальном реестре зарегистрировано 56 негосударственных пенсионных фондов, некоторые из них работают еще с 2004 года.

В чем преимущества и недостатки частной пенсии

Чтобы начать накапливать, нужно заключить договор с выбранным фондом. Пенсионные выплаты начинаются после достижения определенного возраста и могут продолжаться пожизненно. Размер будущей пенсии зависит от:

суммы взносов;

результатов инвестирования средств.

Пенсионные фонды вкладывают деньги участников в ценные бумаги и облигации, чтобы получить прибыль. Их деятельность проверяют независимые аудиторы, а результаты проверок являются открытыми.

Закон запрещает банкротство негосударственных пенсионных фондов. Накопленные средства принадлежат вкладчику, а в случае его смерти — переходят наследникам. Также частная пенсия не зависит от страхового стажа или прожиточного минимума, а дату выхода на пенсию можно менять в пределах 10 лет от общего пенсионного возраста.

Вместе с преимуществами существуют и недостатки. Пенсионный счет нельзя полностью закрыть — его разрешено только приостановить или перевести в другой фонд. Все взносы осуществляются только в гривнах, а инвестиционный доход не гарантируется. Это означает, что при неблагоприятных условиях сумма выплат может быть меньше, чем общий объем внесенных средств.

