Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Частная пенсия — как получать больше денег в старости

Частная пенсия — как получать больше денег в старости

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 06:35
Частная пенсия — стоит ли украинцам искать альтернативу государственным выплатам
Человек считает деньги. Фото: УНИАН

Граждане Украины могут рассчитывать не только на государственную пенсию, но и самостоятельно накапливать средства на старость. Уже более 20 лет в стране действует система негосударственного пенсионного обеспечения, которая позволяет получать дополнительные выплаты после выхода на заслуженный отдых.

О том, что такое частная пенсия и какие преимущества имеют такие выплаты, говорится в законе Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении".

Реклама
Читайте также:

Как работает частная пенсия в Украине

Пенсионная система Украины состоит не только из обязательных государственных выплат. Кроме них, украинцы могут добровольно делать взносы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Такие накопления становятся дополнением к основной пенсии. В Украине действуют три типа частных пенсионных фондов:

  • профессиональные — для людей определенных профессий;
  • открытые — для любого, кто желает присоединиться;
  • корпоративные — для работников конкретных компаний.

Участие в таких фондах является добровольным и не заменяет государственную пенсию. По состоянию на 25 декабря 2025 года в официальном реестре зарегистрировано 56 негосударственных пенсионных фондов, некоторые из них работают еще с 2004 года.

В чем преимущества и недостатки частной пенсии

Чтобы начать накапливать, нужно заключить договор с выбранным фондом. Пенсионные выплаты начинаются после достижения определенного возраста и могут продолжаться пожизненно. Размер будущей пенсии зависит от:

  • суммы взносов;
  • результатов инвестирования средств.

Пенсионные фонды вкладывают деньги участников в ценные бумаги и облигации, чтобы получить прибыль. Их деятельность проверяют независимые аудиторы, а результаты проверок являются открытыми.

Закон запрещает банкротство негосударственных пенсионных фондов. Накопленные средства принадлежат вкладчику, а в случае его смерти — переходят наследникам. Также частная пенсия не зависит от страхового стажа или прожиточного минимума, а дату выхода на пенсию можно менять в пределах 10 лет от общего пенсионного возраста.

Вместе с преимуществами существуют и недостатки. Пенсионный счет нельзя полностью закрыть — его разрешено только приостановить или перевести в другой фонд. Все взносы осуществляются только в гривнах, а инвестиционный доход не гарантируется. Это означает, что при неблагоприятных условиях сумма выплат может быть меньше, чем общий объем внесенных средств.

Ранее мы писали, что мобильные операторы в Украине предлагают разные тарифы для всех категорий клиентов. Специальные варианты действуют для пенсионеров, ведь им важны низкая цена и выгодные условия.

Также мы рассказывали, что сумма пенсии зависит от трудового стажа и уплаченных взносов. Если стажа не хватает, пенсию по возрасту не назначают — человек может рассчитывать только на социальную помощь от государства.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации