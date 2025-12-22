Бюджетные тарифы для украинцев 60+ в 2026 — что предлагают Киевстар, lifecell и Vodafone

Пожилая женщина с телефоном. Фото: УНИАН

Сегодня мобильные операторы Украины имеют в своем арсенале тарифы для разных категорий пользователей. Одной из популярных групп — являются пенсионеры, которых, как правило, интересуют выгодные условия по доступным ценам.

О том, какой мобильный тариф выбрать украинцам 60+ в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

У какого оператора есть тариф для украинцев 60+

Среди самых популярных мобильных операторов Украины, только Киевстар имеет предложение именно для граждан старше 60 лет и людей с инвалидностью. Речь о тарифном плане "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн в месяц. В его составе:

100 SMS;

10 ГБ интернета;

доступ к Киевстар ТВ Легкий;

100 минут на другие сети Украины;

безлимитные разговоры в сети Киевстар;

домашний интернет со скоростью 100 Мбит/с.

Тариф для пенсионеров. Фото: Скриншот/Киевстар

Также есть возможность активировать Суперсилу: 100 минут на другие операторы и международные звонки. На сайте оператора отмечается, что стоимость тарифа будет зафиксирована до конца 2026 года.

Что могут предложить пенсионерам другие операторы

Другие операторы также имеют выгодные тарифы, на которые стоит обратить внимание гражданам пожилого возраста:

lifecell

У оператора lifecell есть тариф "Лайфсет М" за 175 грн в месяц, который включает:

1300 минут для звонков по Украине. Безлимитный интернет дома со скоростью до 1 Гбит/с. Безлимитные разговоры в сети lifecell после расходования минут. 25 ГБ мобильного интернета (4 ГБ из них можно использовать в ЕС).

Выгодный тариф от lifecell. Фото: Скриншот

В качестве альтернативы можно выбрать тариф "Макси" за 190 грн в месяц, который предлагает 25 ГБ трафика или безлимитный интернет при условии своевременной оплаты, 750 минут на все номера по Украине и безлимит в сети lifecell.

Vodafone

Для граждан пожилого возраста самым выгодным тарифом будет "Flexx GO" за 270 грн в месяц. В него входит:

25 ГБ мобильного интернета. Безлимитные мобильные приложения. 500 минут на звонки по Украине. Безлимитные разговоры в сети Vodafone.

Доступный тариф от Vodafone. Фото: Скриншот

Также для новых клиентов Vodafone доступна акция "ХОТ", которая дает дополнительно 500 минут и 25 ГБ на 6 месяцев. Для тех, кто переносит номер в сеть Vodafone, стоимость тарифа снизится до 200 грн в месяц в течение года.

