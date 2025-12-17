Тарифы lifecell не подорожают — для кого из абонентов цены долго не изменятся

Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Абоненты lifecell могут долгое время экономить на мобильных тарифах благодаря новому акционному предложению оператора. При переносе номера в сеть и подключении одного из активных пакетов услуг цена за пользование зафиксируется до 15 февраля 2028 года.

Об этом говорится на официальном сайте lifecell.

Как экономить на тарифах lifecell

С 15 декабря 2025 года мобильный оператор запустил акцию "сТОП-цена на 2 года" для абонентов, которые перенесут свой номер в сеть с помощью специальной услуги MNP. Если человек откажется от обслуживания у конкурента и выберет lifecell, то сможет платить за подключенный тарифный план два года без изменения стоимости — до 15 февраля 2028-го включительно.

"lifecell учел потребности абонентов, для которых важна стабильность и прогнозируемость расходов на мобильную связь. Возможность зафиксировать цену на длительный период обеспечивает дополнительную экономическую выгоду для тех, кто решил перенести свой номер в сеть lifecell", — рассказала пресс-служба компании.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо после переноса номера выбрать один из популярных тарифов "Макси" или "Мега" до 15 февраля 2026 года. При этом действующий номер полностью сохранится — даже код оператора, что минимизирует любые неудобства для MNP-абонентов.

Сколько стоят тарифы lifecell

Пакет услуг "Макси" будет стоить 190 грн/мес. после переноса мобильного номера. За такие деньги клиенты получат:

25 ГБ или безлимитный трафик (10 ГБ доступно в ЕС) в рамках акции "Мега безлимит" при условии своевременной оплаты;

750 минут + 750 минут на все номера по Украине (кроме lifecell) за своевременную оплату;

безлим на разговоры в сети;

безлим в приложениях (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X и т.д.).

За тариф "Мега" придется платить больше — 350 грн/мес. Пакет услуг включает безлимитный трафик (17 ГБ можно использовать в ЕС), 1 000 минут + 1 000 минут на звонки по Украине, безлим в сети и при пользовании популярными мобильными приложениями. Плюс входит просмотр lifecell TV.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 января 2026 года Украина присоединится к правилам Roam Like at Home. Это означает, что наши граждане смогут пользоваться звонками, SMS и мобильным интернетом по домашним тарифам в ЕС.

Также мы писали, что с 16 декабря 2025 года украинцы в Германии могут использовать роуминг Vodafone без дополнительной платы за звонки и мобильный трафик. В дальнейшем услуга может распространиться в пределах ЕС.