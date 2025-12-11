Видео
Главная Экономика Украинцы могут выбрать выгодный мобильный тариф — какой именно

Украинцы могут выбрать выгодный мобильный тариф — какой именно

Дата публикации 11 декабря 2025 16:10
Самый выгодный мобильный тариф — что предлагают за 200 грн в декабре
Мужчина с телефоном. Фото: Pixabay

Украинцы в поисках бюджетной мобильной связи пользуются всеми доступными возможностями от операторов. Например, переносят номер в сеть или активируют дополнительные услуги бесплатно. Интересно узнать, какой тариф стал одним из самых выгодных в декабре 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой мобильный тарифный план выбрать украинцам в декабре.

Читайте также:

Тариф Flexx GO от Vodafone

Компания предлагает контрактным абонентам тариф Flexx GO за относительно низкую цену — 270 грн/мес. Клиенты получат достаточное наполнение: безлимит при использовании 45 приложений, 25 ГБ трафика, 500 минут на разговоры, безлим на звонки в сети Vodafone, 50 SMS. Также 10 ГБ из объема действуют в 28 странах роуминга.

Если человек до 31 декабря 2025 года купит новый номер оператора, то активируется акция "ХОТ". Она позволит пользоваться дополнительными 500 минутами и 25 ГБ в Украине в течение первых 6 месяцев после подключения тарифного плана.

Перенос номера в сеть Vodafone

Абоненты могут снизить стоимость пакета и получить больше наполнения, если применят сервис MNP для переноса мобильного номера. Тогда цена составит 200 грн/мес. в течение одного года обслуживания. Объемы услуг будут включать:

  • безлимит на приложения;
  • безлимитный трафик (10 ГБ действуют в 28 странах роуминга);
  • 1000 минут на разговоры по Украине и в роуминге;
  • безлим на звонки в сети;
  • 150 SMS по Украине и в роуминге.

С акцией "ХОТ" клиенты компании дополнительно получат 500 минут на звонки и 5 ГБ в роуминге (на 12 месяцев). Как только будет использовано 60 ГБ трафика, скорость мобильного интернета зафиксируется на 1,5 Мбит/с.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар с 18 декабря расширил услугу "Роуминг как дома", добавив в список стран Исландию, Норвегию, Лихтенштейн и Кипр. Плюс оператор оптимизировал непопулярные опции и отменил часть сервисов.

Также мы писали, что lifecell отключил роуминг в популярных тарифах "ХендМейд", "Сделай сам" и "Звонкий БЕЗМЕЖ". Абоненты могут бесплатно перейти на другой пакет услуг до 14 декабря включительно.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
