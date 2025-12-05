Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Видео

Киевстар анонсировал изменения — что будет с услугами в декабре

Киевстар анонсировал изменения — что будет с услугами в декабре

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 18:25
Киевстар изменит условия обслуживания — что получат абоненты с 18 декабря
Смартфон в руке. Фото: Unsplash

Популярный мобильный оператор предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания с 18 декабря. Киевстар расширит перечень стран, на территории которых будет действовать услуга "Роуминг как дома". Так что клиенты не останутся без связи за рубежом.

Об этом рассказала пресс-служба компании на официальном сайте.

Читайте также:

Где будет работать "Роуминг как дома"

Сервис, с помощью которого абоненты могут пользоваться мобильной связью (звонки, SMS, трафик) за пределами Украины без доплат, станет доступным с 18 декабря 2025 года в:

  • Исландии;
  • Норвегии;
  • Лихтенштейне;
  • на Кипре.

Если по состоянию на начало декабря услуга "Роуминг как дома" распространяется на 28 стран, то впоследствии список будет включать 32 государства. Условия подключенного тарифного плана и Суперсилы будут действовать в Польше, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, Германии, Италии, Болгарии, Испании, Великобритании, Греции, Португалии, Швеции, Дании и др.

"А чтобы условия оставались простыми и понятными для всех, мы также оптимизируем часть менее популярных опций. В частности прекращаем предоставление некоторых приложений и мессенджеров без тарификации трафика", — уточнили в Киевстаре.

Что изменится в пользовании приложениями

С 18 декабря клиенты мобильного оператора будут пользоваться популярными приложениями, в частности Telegram, Facebook messenger, Viber, WhatsApp, Google Maps и Apple Maps, Booking, AirBnB, Skyscanner и Tickets.ua, по стандартной стоимости интернета.

На территории государств "Роуминга как дома" будут расходоваться объемы тарифных гигабайтов, а в других странах — базовые тарифы роуминга. В то же время на приложения "Мой Киевстар" и Helsi тарификация в дальнейшем не будет распространяться. Украинцы могут увеличить объем интернета за рубежом, активировав Суперсилу "5 ГБ в роуминге" без дополнительных средств.

Напомним, lifecell отключил международный роуминг в нескольких тарифных планах, поэтому абонентам нужно перейти на другой пакет, чтобы не потерять доступ к связи за рубежом. До 14 декабря смена тарифа бесплатная.

Также мы писали, что будет с ценами на мобильные тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell в декабре 2025 года. Операторы предлагают абонентам немало пакетов на услуг на разный кошелек с достаточным наполнением.

Киевстар связь роуминг услуги мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
