Киевстар поднимет стоимость многих тарифов — что может подорожать и когда

Популярный мобильный оператор предупредил абонентов о подорожании тарифных планов в декабре и январе. Киевстар планирует поднять цены на услуги с 18 декабря, это продлится несколько месяцев. Причина — рост стоимости ключевых ресурсов и большая потребность в топливе для генераторов/логистики.

Об этом сообщила пресс-служба компании на официальном сайте.

Что будет с тарифами Киевстара

Мобильный оператор нуждается в средствах на поддержание устойчивости сети и обеспечение клиентов качественными услугами связи. Поэтому приходится обновлять цены на тарифные планы. Изменения коснутся сначала пакетов подписки (с 18 декабря 2025 года), а затем — контрактных и бизнес-тарифов (с 1 января 2026 года).

"Вместе с обновленными условиями вы получите дополнительную возможность без доплаты увеличить объемы определенных услуг в тарифе. Если новые условия не подойдут, вы сможете выбрать другой тариф предоплаты или перейти на контракт", — уточнили в Киевстаре.

Оператор отметил, что объемы потребления топлива в ноябре выросли более чем в 7,5 раз (по сравнению с летом), плюс электроэнергия подорожала на 60% в вечерние пиковые часы. Увеличение расходов стало основанием для пересмотра цен до конца текущего года.

Какие тарифы могут подорожать

Киевстар не уточнил, какие тарифные планы вырастут в цене первыми. Однако в техническом сообществе телекоммуникаций "MZU — Мобильная Связь Украины" сообщили, абонентам каких пакетов услуг готовиться к большим расходам в декабре. Нововведение, вероятно, затронет линейку LOVE UA:

База — 200 грн вместо 150 грн;

Безлим 2024 — 300 грн вместо 225 грн;

Песня 2024 — 300 грн вместо 250 грн;

Свет 2024 — 260 грн вместо 200 грн;

Свет 2024 (с суперсилой Экономия) — 200 грн вместо 150 грн;

Свобода 2024 — 190 грн вместо 125 грн.

При этом украинцам оставят возможность экономить на мобильной связи путем активации Суперсил. А чтобы избежать неожиданного удорожания тарифного плана, стоит подключить один из пакетов линейки ВСЕ ВМЕСТЕ. Если успеть до 15 января, актуальная цены зафиксируется на весь следующий год.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы рассказывали об актуальных ценах и тарифных планах от трех мобильных операторов — Киевстара, Vodafone и lifecell. Украинцы могут подключить в декабре любой пакет услуг, который понравится больше всего.

Также мы писали, что Киевстар снизил стоимость услуги "Триггерные Big Data SMS-рассылки" на 50% до 31 декабря 2025 года. Сервисом пользуются корпоративные абоненты — бизнесы, ищущие потенциальных клиентов.