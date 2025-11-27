Видео
Для некоторых абонентов Киевстара тарифы не подорожают — детали

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 10:05
Фиксированная цена на тарифы Киевстара — как избежать удорожания услуг связи
Девушка с телефоном. Фото: Unsplash

Операторы мобильной связи регулярно обновляют стоимость тарифов, однако абоненты Киевстара могут избежать удорожания пакетов услуг до конца 2026 года. Для этого нужно перейти на один из определенных тарифных планов до 15 января.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

Читайте также:

Как избежать поднятия цен на тарифы

Мобильный оператор позволил клиентам сохранить текущую стоимость пакетов услуг при условии подключения одного из тарифов линейки ВСЕ РАЗОМ. Тогда активируется долгосрочная ценовая фиксация — до 31 декабря 2026 года.

"Если вы перейдете на один из тарифов линейки ВСЕ РАЗОМ или некоторые другие тарифы, вы сможете зафиксировать стоимость до конца 2026 года. Переходите на любой актуальный тариф ВСЕ РАЗОМ — и его цена не изменится до 31 декабря 2026 года", — уточнили в Киевстаре.

Акция распространяется на такие пакеты услуг:

  • ВСЕ РАЗОМ Легкий;
  • ВСЕ РАЗОМ Крутой;
  • ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт;
  • ВСЕ РАЗОМ Крутой Контракт;
  • ВСЕ РАЗОМ Легкий Бизнес;
  • ВСЕ РАЗОМ Крутой Бизнес;
  • ВСЕ РАЗОМ Оптимальный;
  • ВСЕ РАЗОМ Выгодный;
  • ВСЕ РАЗОМ Оптимальный Контракт;
  • ВСЕ РАЗОМ Выгодный Контракт;
  • ВСЕ РАЗОМ Топовый Контракт;
  • ВСЕ РАЗОМ Премиум Контракт;
  • ВСЕ РАЗОМ Комфорт;
  • Старт;
  • Базовый;
  • Старт Контракт;
  • Базовый Контракт.

Отметим, подключить новый тарифный план необходимо до 15 января 2026 года (включительно). Если абонент уже пользуется одним из указанных пакетов, акция начнет действовать автоматически.

Сколько стоят тарифы ВСЕ РАЗОМ

Линейка доступна для подключения клиентам контракта и подписки. В частности ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт стоит 300 грн/мес., абоненты предоплаты тратят 350 грн/мес.

ВСЕ РАЗОМ Крутой стоит 450 и 500 грн/мес. соответственно, ВСЕ РАЗОМ Комфорт (для контрактных клиентов — пенсионеров и лиц с инвалидностью) — 220 грн/мес. А некоторые тарифы могут подешеветь, если перейти в сеть Киевстар со своим мобильным номером.

Напомним, корпоративные абоненты Киевстара могут пользоваться сервисом "Триггерные Big Data SMS-рассылки" со скидкой 50%. Услуга пригодится для поиска потенциальных клиентов и увеличения продаж.

Также мы писали, что популярный мобильный оператор обновляет условия для ряда контрактных тарифов и с 1 декабря 2025 года вводит изменения в услугу "Роуминг как дома". Абоненты получат безлимитные входящие звонки.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
