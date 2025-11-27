Фіксована ціна на тарифи Київстару — як уникнути дорожчання послуг зв'язку

Дівчина з телефоном. Фото: Unsplash

Оператори мобільного зв'язку регулярно оновлюють вартість тарифів, однак абоненти Київстару можуть уникнути дорожчання пакетів послуг до кінця 2026 року. Для цього потрібно перейти на один із визначених тарифних планів до 15 січня.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

Реклама

Читайте також:

Як уникнути підняття цін на тарифи

Мобільний оператор дозволив клієнтам зберегти поточну вартість пакетів послуг за умови підключення одного з тарифів лінійки ВСЕ РАЗОМ. Тоді активується довгострокова цінова фіксація — до 31 грудня 2026 року.

"Якщо ви перейдете на один із тарифів лінійки ВСЕ РАЗОМ або деякі інші тарифи, ви зможете зафіксувати вартість до кінця 2026 року. Переходьте на будь-який актуальний тариф ВСЕ РАЗОМ — і його ціна не зміниться до 31 грудня 2026 року", — уточнили в Київстарі.

Акція поширюється на такі пакети послуг:

ВСЕ РАЗОМ Легкий;

ВСЕ РАЗОМ Крутий;

ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Легкий Бізнес;

ВСЕ РАЗОМ Крутий Бізнес;

ВСЕ РАЗОМ Оптимальний;

ВСЕ РАЗОМ Вигідний;

ВСЕ РАЗОМ Оптимальний Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Вигідний Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Комфорт;

Старт;

Базовий;

Старт Контракт;

Базовий Контракт.

Зауважимо, підключити новий тарифний план необхідно до 15 січня 2026 року (включно). Якщо абонент уже користується одним із вказаних пакетів, акція почне діяти автоматично.

Скільки коштують тарифи ВСЕ РАЗОМ

Лінійка доступна для підключення клієнтам контракту і передплати. Зокрема ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт коштує 300 грн/міс., натомість абоненти передплати витрачають 350 грн/міс.

ВСЕ РАЗОМ Крутий коштує 450 і 500 грн/міс. відповідно, ВСЕ РАЗОМ Комфорт (для контрактних клієнтів — пенсіонерів та осіб з інвалідністю) — 220 грн/міс. Зауважимо, деякі тарифи можуть подешевшати, якщо перейти в мережу Київстар зі своїм мобільним номером.

Нагадаємо, корпоративні абоненти Київстару можуть користуватися сервісом "Тригерні Big Data SMS-розсилки" зі знижкою 50%. Послуга знадобиться для пошуку потенційних клієнтів і збільшення продажів.

Також ми писали, що популярний мобільний оператор оновлює умови для низки контрактних тарифів і з 1 грудня 2025 року вводить зміни до послуги "Роумінг як вдома". Абоненти отримають безлімітні вхідні дзвінки.