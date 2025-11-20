Київстар попередив про нові умови — абонентів яких тарифів чекають зміни

Торкнеться більше 10 тарифів — які умови змінить Київстар
Популярний мобільний оператор запланував вагомі зміни для великої кількості тарифів контракту. Київстар попередив абонентів про оновлення умов послуги "Роумінг як вдома" з 1 грудня 2025 року.
Про це розповіла пресслужба компанії на офіційному сайті.
Нові можливості у тарифах контракту
Київстар готується до інтеграції України з єдиним роумінговим простором Європейського Союзу, тому почав активно вносити зміни в умови обслуговування абонентів. З 1 грудня користувачів багатьох тарифних планів контракту забезпечать безлімітними вхідними дзвінками в роумінгу.
Також передбачається єдиний тарифний обсяг хвилин на номери Київстару, інших мереж України та держав перебування. Плюс клієнти матимуть оновлене наповнення для використання мобільного трафіку за кордоном.
"Якщо за умовами тарифу в Україні надається певний обсяг інтернету, частина мегабайтів діятиме як в Україні, так і в країнах Роумінгу як вдома", — уточнили в компанії.
Ці зміни торкнуться такий тарифних планів:
- LOVE UA Магніт Контракт 2024;
- LOVE UA Комфорт Домашній;
- LOVE UA Безлім Контракт;
- LOVE UA Світло Контракт 2024;
- LOVE UA Магніт. Контракт;
- LOVE UA Пісня Контракт;
- LOVE UA Сила Контракт 2024;
- LOVE UA Рух Контракт;
- ВАШ Оптимум.
Водночас роумінг стане доступним для абонентів ще деяких пакетів послуг, зокрема LOVE UA Свобода 2024, LOVE UA Свобода Контракт і ЛЮБОВ до батьків Домашній.
В яких тарифах не діятиме роумінг
Частина клієнтів залишиться без роумінгу та додаткових пакетів. З 1 грудня ці послуги перестануть діяти в тарифних планах Київстар Родина, LOVE UA Комфорт і LOVE UA База Контракт. Мобільний оператор зазначив, що зміни пов’язані з особливостями взаєморозрахунків із закордонними партнерами.
Водночас незручностей за кордоном можна уникнути. Абонентам після реєстрації в мережі потрібно буде змінити поточний тариф на той пакет послуг, у якому передбачено роумінг. Залишиться доступ до вхідних SMS, USSD-запитів, застосунку "Мій Київстар" і вебчату з оператором.
Нагадаємо, Київстар із 1 грудня 2025 року підвищить ціну архівних тарифів "Дзвінки для батьків 2020" та "ЛЮБОВ до батьків" до 150 і 175 грн/міс. відповідно, водночас розширюючи можливості в роумінгу.
Також ми писали, що Київстар пропонує пенсіонерам і людям з інвалідністю тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн на 4 тижні. Він включає 10 ГБ трафіку, безлім у мережі, 100 хвилин на розмови та 100 SMS.
Читайте Новини.LIVE!