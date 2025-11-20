Київстар попередив про нові умови — абонентів яких тарифів чекають зміни

Дівчина з телефоном. Фото: Unsplash

Популярний мобільний оператор запланував вагомі зміни для великої кількості тарифів контракту. Київстар попередив абонентів про оновлення умов послуги "Роумінг як вдома" з 1 грудня 2025 року.

Про це розповіла пресслужба компанії на офіційному сайті.

Нові можливості у тарифах контракту

Київстар готується до інтеграції України з єдиним роумінговим простором Європейського Союзу, тому почав активно вносити зміни в умови обслуговування абонентів. З 1 грудня користувачів багатьох тарифних планів контракту забезпечать безлімітними вхідними дзвінками в роумінгу.

Також передбачається єдиний тарифний обсяг хвилин на номери Київстару, інших мереж України та держав перебування. Плюс клієнти матимуть оновлене наповнення для використання мобільного трафіку за кордоном.

"Якщо за умовами тарифу в Україні надається певний обсяг інтернету, частина мегабайтів діятиме як в Україні, так і в країнах Роумінгу як вдома", — уточнили в компанії.

Ці зміни торкнуться такий тарифних планів:

LOVE UA Магніт Контракт 2024;

LOVE UA Комфорт Домашній;

LOVE UA Безлім Контракт;

LOVE UA Світло Контракт 2024;

LOVE UA Магніт. Контракт;

LOVE UA Пісня Контракт;

LOVE UA Сила Контракт 2024;

LOVE UA Рух Контракт;

ВАШ Оптимум.

Водночас роумінг стане доступним для абонентів ще деяких пакетів послуг, зокрема LOVE UA Свобода 2024, LOVE UA Свобода Контракт і ЛЮБОВ до батьків Домашній.

В яких тарифах не діятиме роумінг

Частина клієнтів залишиться без роумінгу та додаткових пакетів. З 1 грудня ці послуги перестануть діяти в тарифних планах Київстар Родина, LOVE UA Комфорт і LOVE UA База Контракт. Мобільний оператор зазначив, що зміни пов’язані з особливостями взаєморозрахунків із закордонними партнерами.

Водночас незручностей за кордоном можна уникнути. Абонентам після реєстрації в мережі потрібно буде змінити поточний тариф на той пакет послуг, у якому передбачено роумінг. Залишиться доступ до вхідних SMS, USSD-запитів, застосунку "Мій Київстар" і вебчату з оператором.

Нагадаємо, Київстар із 1 грудня 2025 року підвищить ціну архівних тарифів "Дзвінки для батьків 2020" та "ЛЮБОВ до батьків" до 150 і 175 грн/міс. відповідно, водночас розширюючи можливості в роумінгу.

Також ми писали, що Київстар пропонує пенсіонерам і людям з інвалідністю тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн на 4 тижні. Він включає 10 ГБ трафіку, безлім у мережі, 100 хвилин на розмови та 100 SMS.