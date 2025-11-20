Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Торкнеться більше 10 тарифів — які умови змінить Київстар

Торкнеться більше 10 тарифів — які умови змінить Київстар

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 18:15
Оновлено: 16:54
Київстар попередив про нові умови — абонентів яких тарифів чекають зміни
Дівчина з телефоном. Фото: Unsplash

Популярний мобільний оператор запланував вагомі зміни для великої кількості тарифів контракту. Київстар попередив абонентів про оновлення умов послуги "Роумінг як вдома" з 1 грудня 2025 року.

Про це розповіла пресслужба компанії на офіційному сайті.

Реклама
Читайте також:

Нові можливості у тарифах контракту

Київстар готується до інтеграції України з єдиним роумінговим простором Європейського Союзу, тому почав активно вносити зміни в умови обслуговування абонентів. З 1 грудня користувачів багатьох тарифних планів контракту забезпечать безлімітними вхідними дзвінками в роумінгу.

Також передбачається єдиний тарифний обсяг хвилин на номери Київстару, інших мереж України та держав перебування. Плюс клієнти матимуть оновлене наповнення для використання мобільного трафіку за кордоном.

"Якщо за умовами тарифу в Україні надається певний обсяг інтернету, частина мегабайтів діятиме як в Україні, так і в країнах Роумінгу як вдома", — уточнили в компанії.

Ці зміни торкнуться такий тарифних планів:

  • LOVE UA Магніт Контракт 2024;
  • LOVE UA Комфорт Домашній;
  • LOVE UA Безлім Контракт;
  • LOVE UA Світло Контракт 2024;
  • LOVE UA Магніт. Контракт;
  • LOVE UA Пісня Контракт;
  • LOVE UA Сила Контракт 2024;
  • LOVE UA Рух Контракт;
  • ВАШ Оптимум.

Водночас роумінг стане доступним для абонентів ще деяких пакетів послуг, зокрема LOVE UA Свобода 2024, LOVE UA Свобода Контракт і ЛЮБОВ до батьків Домашній.

В яких тарифах не діятиме роумінг

Частина клієнтів залишиться без роумінгу та додаткових пакетів. З 1 грудня ці послуги перестануть діяти в тарифних планах Київстар Родина, LOVE UA Комфорт і LOVE UA База Контракт. Мобільний оператор зазначив, що зміни пов’язані з особливостями взаєморозрахунків із закордонними партнерами.

Водночас незручностей за кордоном можна уникнути. Абонентам після реєстрації в мережі потрібно буде змінити поточний тариф на той пакет послуг, у якому передбачено роумінг. Залишиться доступ до вхідних SMS, USSD-запитів, застосунку "Мій Київстар" і вебчату з оператором.

Нагадаємо, Київстар із 1 грудня 2025 року підвищить ціну архівних тарифів "Дзвінки для батьків 2020" та "ЛЮБОВ до батьків" до 150 і 175 грн/міс. відповідно, водночас розширюючи можливості в роумінгу.

Також ми писали, що Київстар пропонує пенсіонерам і людям з інвалідністю тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн на 4 тижні. Він включає 10 ГБ трафіку, безлім у мережі, 100 хвилин на розмови та 100 SMS.

Європейський союз Київстар зв'язок роумінг мобільний оператор
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації