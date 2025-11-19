Київстар змінить умови в роумінгу — що отримають абоненти зовсім скоро

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування. Київстар готується до інтеграції України з єдиним роумінговим простором ЄС, тому вирішив оновити дію Суперсил і додаткових пакетів послуг для збільшення наповнення тарифів.

Про це розповіла пресслужба компанії на офіційному сайті.

Оновлені умови Суперсил

Зміни торкнуться абонентів контракту і корпоративних клієнтів мобільного оператора. З 24 листопада 2025 року нові користувачі Суперсил отримають більше можливостей у межах послуги "Роумінг як вдома". Передбачаються такі нововведення:

Суперсили 100 і 300 хвилин, а також 300 SMS діятимуть за кордоном (безпосередньо на номери Київстару та інших мереж України плюс номери країни перебування);

Суперсила 5 ГБ у повному обсязі діятиме за кордоном:

5 ГБ мобільного трафіку з Суперсили 15 ГБ діятимуть у роумінгу.

Аналогічні зміни запрацюють для чинних абонентів оператора, однак їх впровадження відбуватиметься поступово — з 24 до 30 листопада 2025 року. Всі залишки Суперсил у роумінгу можна перевірити в застосунку "Мій Київстар".

Додаткові пакети послуг

Ними користуються, коли з'являється необхідність одноразово збільшити наповнення тарифного плану. Наприклад, якщо обсяги хвилин на розмови вичерпалися до завершення місяця, а підходящої Суперсили для активації немає.

Як стало відомо, з 1 грудня 2025 року у країнах "Роумінгу як вдома" будуть діяти такі додаткові пакети для абонентів контракту:

100 та 300 хвилин на інші мережі по Україні та за кордон;

300 хвилин по Україні;

300 SMS по Україні;

Додай безлім дзвінки на інші мережі.

Для корпоративних клієнтів передбачили пакети Додаткові 100, 300, 1000 хвилин на інші мережі та за кордон, SMS 150/35 грн. Нові обсяги українці зможуть використовувати за кордоном на номери Київстару, інших мереж та держави перебування.

"Якщо умовами пакета передбачено безлімітний інтернет (наприклад, Додай безлім або День Онлайн), то він діятиме лише в Україні, а для роумінгу надаватиметься окремий обсяг мегабайтів", — уточнили в компанії.

Водночас обсяги та умови використання Суперсил/додаткових пакетів в Україні не зміняться. Щоб перевірити актуальні правила та наповнення в межах свого тарифу, необхідно переглянути інформацію в додатку "Мій Київстар".

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, lifecell з 26 листопада 2025 року перейменує та закриє низку тарифів, а обслуговування користувачів переведе на оновлені пакети з євро-роумінгом без доплат. Вартість для абонентів залишиться незмінною.

Також ми писали, що Київстар пропонує пенсіонерам доступний пакет за 220 грн/міс. — "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Альтернатива — "ВСЕ РАЗОМ Легкий" за аналогічною ціною для тих, хто переходить у мережу.