Україна
Киевстар предупредил о важных изменениях — чего ждать с 1 декабря

Киевстар предупредил о важных изменениях — чего ждать с 1 декабря

Дата публикации 19 ноября 2025 19:10
обновлено: 17:54
Киевстар изменит условия в роуминге — что получат абоненты совсем скоро
Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания. Киевстар готовится к интеграции Украины с единым роуминговым пространством ЕС, поэтому решил обновить действие Суперсил и дополнительных пакетов услуг для увеличения наполнения тарифов.

Об этом рассказала пресс-служба компании на официальном сайте.

Читайте также:

Обновленные условия Суперсил

Изменения коснутся абонентов контракта и корпоративных клиентов мобильного оператора. С 24 ноября 2025 года новые пользователи Суперсил получат больше возможностей в рамках услуги "Роуминг как дома". Предусматриваются такие нововведения:

  • Суперсилы 100 и 300 минут, а также 300 SMS будут действовать за рубежом (непосредственно на номера Киевстара и других сетей Украины плюс номера страны пребывания);
  • Суперсила 5 ГБ в полном объеме будет действовать за рубежом:
  • 5 ГБ мобильного трафика из Суперсилы 15 ГБ будут действовать в роуминге.

Аналогичные изменения заработают для действующих абонентов оператора, однако их внедрение будет происходить постепенно — с 24 по 30 ноября 2025 года. Все остатки Суперсил в роуминге можно проверить в приложении "Мой Киевстар".

Дополнительные пакеты услуг

Ими пользуются, когда появляется необходимость единовременно увеличить наполнение тарифного плана. Например, если объемы минут на разговоры исчерпались до завершения месяца, а подходящей Суперсилы для активации нет.

Как стало известно, с 1 декабря 2025 года в странах "Роуминга как дома" будут действовать такие дополнительные пакеты для абонентов контракта:

  • 100 и 300 минут на другие сети по Украине и за границу;
  • 300 минут по Украине;
  • 300 SMS по Украине;
  • Добавь безлим звонки на другие сети.

Для корпоративных клиентов предусмотрели пакеты Дополнительные 100, 300, 1000 минут на другие сети и за границу, SMS 150/35 грн. Новые объемы украинцы смогут использовать за рубежом на номера Киевстара, других сетей и государства пребывания.

"Если условиями пакета предусмотрен безлимитный интернет (например, Добавь безлим или День Онлайн), то он будет действовать только в Украине, а для роуминга будет предоставляться отдельный объем мегабайтов", — уточнили в компании.

В то же время объемы и условия использования Суперсил/дополнительных пакетов в Украине не изменятся. Чтобы проверить актуальные правила и наполнение в рамках своего тарифа, необходимо просмотреть информацию в приложении "Мой Киевстар".

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, lifecell с 26 ноября 2025 года переименует и закроет ряд тарифов, а обслуживание пользователей переведет на обновленные пакеты с евро-роумингом без доплат. Стоимость для абонентов останется неизменной.

Также мы писали, что Киевстар предлагает пенсионерам доступный пакет за 220 грн/мес — "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Альтернатива — "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" по аналогичной цене для тех, кто переходит в сеть.

Киевстар связь роуминг мобильный оператор мобильный телефон
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
