Бюджетные тарифы Киевстара подорожают — что и для кого изменится с 1 декабря

Магазин Киевстара. Фото: Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор предупредил абонентов о подорожании нескольких архивных тарифных планов. Киевстар поднимет стоимость пакетов с 1 декабря 2025 года, но при этом увеличит объемы отдельных услуг.

Об этом говорится на официальном сайте мобильного оператора.

Реклама

Читайте также:

Что изменится для клиентов Киевстара

Новые условия обслуживания коснутся тарифов "Звонки для родителей 2020" и "ЛЮБОВЬ к родителям". С началом зимы они подорожают до 150 и 175 грн/мес. соответственно. Это архивные пакеты услуг, то есть новые подключения не осуществляются. Изменения ввели для нынешних пользователей.

"В то же время абоненты этих тарифов смогут пользоваться дополнительными возможностями в роуминге. В рамках интеграции Украины в единое роуминговое пространство со странами ЕС, объемы тарифов будут действовать в странах "Роуминга как дома", — уточнил мобильный оператор.

Обновленные условия для обоих тарифных планов такие:

безлим на все входящие вызовы;

общий объем минут на Киевстар и другие сети Украины;

часть гигабайтов в роуминге будет предоставляться из общего тарифного объема;

когда наполнение будет исчерпано, стоимость звонков на Киевстар составит 1 грн/мин, интернета — 0,06 грн/МБ.

Отметим, обновленные условия касаются исключительно стран "Роуминга как дома". Также с 1 декабря клиентам разрешат пользоваться некоторыми Суперсилами и дополнительными пакетами для увеличения объема услуг в тарифных планах за рубежом. При этом условия предоставления Суперсил на территории Украины не претерпят изменений.

Текущие условия тарифов Киевстара

Тарифный план "Звонки для родителей 2020" стоит 100 грн/мес. и включает 3 ГБ мобильного трафика, безлим на звонки в сети, 30 минут на разговоры по Украине, Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, базовая коллекция фильмов/сериалов), одну Суперсилу (100 минут на другие сети и за границу).

Тариф "ЛЮБОВЬ к родителям" стоит 125 грн/мес., он предназначен исключительно для пенсионеров и людей с инвалидностью. За такие деньги абоненты получают 5 ГБ трафика, безлим на звонки в сети, 50 минут на разговоры по Украине, 50 SMS, Киевстар ТВ Легкий, одну Суперсилу на выбор.

В список дополнительных услуг входит 5 ГБ мобильного интернета (плюс не снимаются гигабайты в мессенджере Viber), 100 минут на другие сети и за границу, Видео на ходу, Соцсети и мессенджеры.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторых абонентов lifecell автоматически переведут на другие тарифные планы с 26 ноября 2025 года, поскольку текущие пакеты услуг закроют. Однако для клиентов сохранится нынешняя стоимость тарифов.

Также мы писали, что Киевстар предлагает пенсионерам бюджетный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн/мес. Он включает 10 ГБ трафика, безлимит в сети, 100 минут и SMS, а также Суперсилу на выбор.