Бюджетные тарифы Киевстара подорожают — что и для кого изменится с 1 декабря

Киевстар поднимет стоимость бюджетных тарифов — цены с 1 декабря
Популярный мобильный оператор предупредил абонентов о подорожании нескольких архивных тарифных планов. Киевстар поднимет стоимость пакетов с 1 декабря 2025 года, но при этом увеличит объемы отдельных услуг.
Об этом говорится на официальном сайте мобильного оператора.
Что изменится для клиентов Киевстара
Новые условия обслуживания коснутся тарифов "Звонки для родителей 2020" и "ЛЮБОВЬ к родителям". С началом зимы они подорожают до 150 и 175 грн/мес. соответственно. Это архивные пакеты услуг, то есть новые подключения не осуществляются. Изменения ввели для нынешних пользователей.
"В то же время абоненты этих тарифов смогут пользоваться дополнительными возможностями в роуминге. В рамках интеграции Украины в единое роуминговое пространство со странами ЕС, объемы тарифов будут действовать в странах "Роуминга как дома", — уточнил мобильный оператор.
Обновленные условия для обоих тарифных планов такие:
- безлим на все входящие вызовы;
- общий объем минут на Киевстар и другие сети Украины;
- часть гигабайтов в роуминге будет предоставляться из общего тарифного объема;
- когда наполнение будет исчерпано, стоимость звонков на Киевстар составит 1 грн/мин, интернета — 0,06 грн/МБ.
Отметим, обновленные условия касаются исключительно стран "Роуминга как дома". Также с 1 декабря клиентам разрешат пользоваться некоторыми Суперсилами и дополнительными пакетами для увеличения объема услуг в тарифных планах за рубежом. При этом условия предоставления Суперсил на территории Украины не претерпят изменений.
Текущие условия тарифов Киевстара
Тарифный план "Звонки для родителей 2020" стоит 100 грн/мес. и включает 3 ГБ мобильного трафика, безлим на звонки в сети, 30 минут на разговоры по Украине, Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, базовая коллекция фильмов/сериалов), одну Суперсилу (100 минут на другие сети и за границу).
Тариф "ЛЮБОВЬ к родителям" стоит 125 грн/мес., он предназначен исключительно для пенсионеров и людей с инвалидностью. За такие деньги абоненты получают 5 ГБ трафика, безлим на звонки в сети, 50 минут на разговоры по Украине, 50 SMS, Киевстар ТВ Легкий, одну Суперсилу на выбор.
В список дополнительных услуг входит 5 ГБ мобильного интернета (плюс не снимаются гигабайты в мессенджере Viber), 100 минут на другие сети и за границу, Видео на ходу, Соцсети и мессенджеры.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, некоторых абонентов lifecell автоматически переведут на другие тарифные планы с 26 ноября 2025 года, поскольку текущие пакеты услуг закроют. Однако для клиентов сохранится нынешняя стоимость тарифов.
Также мы писали, что Киевстар предлагает пенсионерам бюджетный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн/мес. Он включает 10 ГБ трафика, безлимит в сети, 100 минут и SMS, а также Суперсилу на выбор.
