Бюджетні тарифи Київстару подорожчають — що і для кого зміниться з 1 грудня

Магазин Київстару. Фото: Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор попередив абонентів про дорожчання кількох архівних тарифних планів. Київстар підніме вартість пакетів із 1 грудня 2025 року, але водночас збільшить обсяги окремих послуг.

Про це йдеться на офіційному сайті мобільного оператора.

Що зміниться для клієнтів Київстару

Нові умови обслуговування торкнуться тарифів "Дзвінки для батьків 2020" та "ЛЮБОВ до батьків". З початком зими вони подорожчають до 150 та 175 грн/міс. відповідно. Це архівні пакети послуг, тобто нові підключення не здійснюються. Зміни запровадили для нинішніх користувачів.

"Водночас абоненти цих тарифів зможуть користуватися додатковими можливостями у роумінгу. У межах інтеграції України до єдиного роумінгового простору з країнами ЄС, обсяги тарифів діятимуть у країнах "Роумінгу як вдома", — уточнив мобільний оператор.

Оновлені умови для обох тарифних планів такі:

безлім на всі вхідні виклики;

спільний обсяг хвилин на Київстар та інші мережі України;

частина гігабайтів у роумінгу надаватиметься зі спільного тарифного обсягу;

коли наповнення буде вичерпано, вартість дзвінків на Київстар становитиме 1 грн/хв, інтернету — 0,06 грн/МБ.

Зазначимо, оновлені умови стосуються виключно країн "Роумінгу як вдома". Також із 1 грудня клієнтам дозволять користуватися деякими Суперсилами і додатковими пакетами для збільшення обсягу послуг у тарифних планах за кордоном. При цьому умови надання Суперсил на території України не зазнають змін.

Поточні умови тарифів Київстару

Тарифний план "Дзвінки для батьків 2020" коштує 100 грн/міс. і включає 3 ГБ мобільного трафіку, безлім на дзвінки в мережі, 30 хвилин на розмови по Україні, Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, базова колекція фільмів/серіалів), одну Суперсилу (100 хвилин на інші мережі та за кордон).

Тариф "ЛЮБОВ до батьків" коштує 125 грн/міс., він призначений виключно для пенсіонерів і людей з інвалідністю. За такі гроші абоненти отримують 5 ГБ трафіку, безлім на дзвінки в мережі, 50 хвилин на розмови по Україні, 50 SMS, Київстар ТБ Легкий, одну Суперсилу на вибір.

У список додаткових послуг входить 5 ГБ мобільного інтернету (плюс не знімаються гігабайти у месенджері Viber), 100 хвилин на інші мережі та за кордон, Відео на ходу, Соцмережі та месенджери.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяких абонентів lifecell автоматично переведуть на інші тарифні плани з 26 листопада 2025 року, оскільки поточні пакети послуг закриють. Однак для клієнтів збережеться нинішня вартість тарифів.

Також ми писали, що Київстар пропонує пенсіонерам бюджетний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс. Він включає 10 ГБ трафіку, безліміт у мережі, 100 хвилин та SMS, а також Суперсилу на вибір.