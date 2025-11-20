Киевстар предупредил о новых условиях — абонентов каких тарифов ждут изменения

Коснется более 10 тарифов — какие условия изменит Киевстар
Популярный мобильный оператор запланировал весомые изменения для большого количества тарифов контракта. Киевстар предупредил абонентов об обновлении условий услуги "Роуминг как дома" с 1 декабря 2025 года.
Об этом рассказала пресс-служба компании на официальном сайте.
Новые возможности в тарифах контракта
Киевстар готовится к интеграции Украины с единым роуминговым пространством Европейского Союза, поэтому начал активно вносить изменения в условия обслуживания абонентов. С 1 декабря пользователей многих тарифных планов контракта обеспечат безлимитными входящими звонками в роуминге.
Также предусматривается единый тарифный объем минут на номера Киевстара, других сетей Украины и государств пребывания. Плюс клиенты будут иметь обновленное наполнение для использования мобильного трафика за рубежом.
"Если по условиям тарифа в Украине предоставляется определенный объем интернета, часть мегабайтов будет действовать как в Украине, так и в странах Роуминга как дома", — уточнили в компании.
Эти изменения коснутся такой тарифных планов:
- LOVE UA Магнит Контракт 2024;
- LOVE UA Комфорт Домашний;
- LOVE UA Безлим Контракт;
- LOVE UA Свет Контракт 2024;
- LOVE UA Магнит. Контракт;
- LOVE UA Песня Контракт;
- LOVE UA Сила Контракт 2024;
- LOVE UA Движение Контракт;
- ВАШ Оптимум.
В то же время роуминг станет доступным для абонентов еще некоторых пакетов услуг, в частности LOVE UA Свобода 2024, LOVE UA Свобода Контракт и ЛЮБОВЬ к родителям Домашний.
В каких тарифах не будет действовать роуминг
Часть клиентов останется без роуминга и дополнительных пакетов. С 1 декабря эти услуги перестанут действовать в тарифных планах Киевстар Семья, LOVE UA Комфорт и LOVE UA База Контракт. Мобильный оператор отметил, что изменения связаны с особенностями взаиморасчетов с зарубежными партнерами.
Однако неудобств за рубежом можно избежать. Абонентам после регистрации в сети нужно будет изменить текущий тариф на тот пакет услуг, в котором предусмотрен роуминг. Останется доступ к входящим SMS, USSD-запросам, приложению "Мой Киевстар" и веб-чату с оператором.
Напомним, Киевстар с 1 декабря 2025 года повысит цену архивных тарифов "Звонки для родителей 2020" и "ЛЮБОВЬ к родителям" до 150 и 175 грн/мес. соответственно, при этом расширяя возможности в роуминге.
Также мы писали, что Киевстар предлагает пенсионерам и людям с инвалидностью тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн на 4 недели. Он включает 10 ГБ трафика, безлим в сети, 100 минут на разговоры и 100 SMS.
