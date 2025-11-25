Київстар запровадив знижку 50% на послуги — хто з абонентів може отримати

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор запровадив вигідну акційну пропозицію для бізнес-клієнтів. Корпоративні абоненти Київстару можуть до 31 грудня 2025 року підключити послугу "Тригерні Big Data SMS-розсилки" зі знижкою 50%.

Про це розповіла пресслужба компанії на офіційному сайті.

Кому потрібні тригерні розсилки

Сервісом активно користуються бізнес-клієнти Київстару, які шукають потенційних замовників шляхом інформування через повідомлення. Вони можуть відправляти SMS у момент, коли настає певна подія-тригер, аби українці дізнавалися про актуальні пропозиції компаній у режимі реального часу.

"Ви можете підсилювати рекламні кампанії персоналізованими меседжами, інформувати аудиторію у визначених локаціях, залучати нових споживачів у фізичних точках, збільшувати продажі, а також отримувати аналітичну підтримку", — уточнили в Київстарі.

Сервіс стане у пригоді представникам багатьох сфер діяльності, наприклад, ритейлу, службам доставки, медичним закладам, ресторанам, готелям, страховим компаніям, банкам, автосалонам, агенціям із продажу нерухомості, салонам краси тощо.

Умови підключення і доступні тригери

Існує дві умови для активації знижки 50% на послугу "Тригерні Big Data SMS-розсилки":

не використовувати тригерні SMS протягом останніх шести місяців;

укласти договір про обслуговування до 31 грудня 2025 року.

Тоді знижена ціна діятиме з моменту підключення до 31 січня 2026-го. Що стосується доступних тригерів, то бізнес-абоненти можуть налаштувати розсилку, яка активується після потрапляння людини на певну територію. Або сервіс спрацьовує на основі аналізу інтересів користувача в інтернеті — якщо він цікавиться сайтами певної тематики.

Плюс можна налаштовувати події індивідуально та активувати надсилання SMS у момент, коли потенційний клієнт виявляє підвищену зацікавленість у пропозиції. Завдяки цьому український бізнес збільшує свої продажі та комунікує з майбутніми замовниками послуг у режимі реального часу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Україна стала першою в Європі, де запрацював супутниковий мобільний зв’язок Starlink Direct to Cell — абоненти Київстару можуть надсилати SMS без покриття мережі. Послуга працює на Android.

Також ми писали, що Київстар з 1 грудня 2025 року оновить умови "Роумінгу як вдома" для більшості контрактних тарифів, додаючи безлімітні вхідні дзвінки і єдиний пакет хвилин у ЄС та Україні.