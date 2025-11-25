Starlink Direct to Cell в Україні — як працює супутниковий мобільний зв'язок від Київстар

Робота мережі Starlink. Фото: кадр з відео/Facebook

Україна стала першою країною в Європі, де запустили пілот Starlink Direct to Cell — технологію супутникового мобільного зв'язку. Відтепер абоненти Київстар можуть надсилати SMS навіть у місцях, де повністю відсутнє покриття мобільної мережі.

Про це пише Мінцифри.

Реклама

Читайте також:

Як працює Starlink Direct to Cell для абонентів Київстар

Starlink Direct to Cell дозволяє залишатися на зв'язку під час тривалих знеструмлень чи у віддалених населених пунктах, де немає базових станцій. Коли звичайний мобільний сигнал зникає, смартфон автоматично перемикається на супутниковий канал зв'язку, і користувач може продовжувати обмінюватися текстовими повідомленнями.

Щоб скористатися послугою, потрібен смартфон на Android із підтримкою 4G (LTE). Для власників iPhone 13 та новіших моделей функція стане доступною після найближчого оновлення. Важливо перебувати просто неба, щоб телефон зміг "зачепити" супутниковий сигнал. Додаткової плати за сервіс не передбачено — він працює в межах чинного тарифного плану абонента.

В умовах, коли для України стали звичними блекаути та пошкодження інфраструктури, можливість залишатися на зв'язку безпосередньо впливає на безпеку людей.

"У критичні моменти важливе кожне повідомлення — воно може бути на вагу життя. У впровадженні технології Starlink Direct to Cell ми починаємо з базового, але життєво необхідного функціоналу — обміну SMS. Мільйони українців отримують можливість залишатися на зв'язку навіть у найскладніших умовах", — підкреслив CEO Київстар Олександр Комаров.

Наразі через Starlink Direct to Cell доступні лише текстові повідомлення. Це дає змогу зв'язатися з рідними або екстреними службами, коли мобільний інтернет та месенджери не працюють. У майбутньому Київстар планує розширити можливості сервісу і додати підтримку голосових дзвінків та мобільного інтернету через супутниковий канал.

Покриття технології охоплює всю територію України, окрім прикордонних зон, тимчасово окупованих територій та районів активних бойових дій — там супутниковий сервіс наразі недоступний з міркувань безпеки та регуляторних обмежень.

Нагадаємо, супутниковий зв'язок став однією з найпомітніших інновацій у сучасних смартфонах, адже дає змогу залишатися на зв'язку навіть там, де мобільні мережі недоступні. Водночас ця можливість поки що залишається перевагою флагманських моделей і не поширена серед масових пристроїв.

Також ми писали, що китайські дослідники встановили рекорд швидкості лазерного зв'язку з геостаціонарної орбіти — 1 Гбіт/с, що у п'ять разів перевищує можливості Starlink. Для цього знадобився промінь потужністю лише два вати, слабкий приблизно як нічник.