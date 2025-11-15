Супутниковий зв'язок — які смартфони підтримують і чи потрібен він

Функція супутникового зв'язку в iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Супутниковий зв'язок став однією з ключових інновацій у сучасних смартфонах: він дозволяє залишатися на зв'язку там, де мобільна мережа взагалі не ловить. Водночас ця технологія все ще залишається привілеєм флагманських моделей і доступна далеко не всім користувачам.

Що таке супутниковий зв'язок у смартфоні

Супутниковий зв'язок у смартфоні — це функція, яка дає змогу надсилати повідомлення чи екстрені сигнали в зонах без покриття мобільних операторів. Хоча технологія існує вже кілька років, широке впровадження поки що обмежується преміальними пристроями.

Які смартфони підтримують супутниковий зв'язок у 2025 році

Станом на 2025 рік супутниковий зв'язок досі не став масовою функцією, однак його поступово додають у флагманські лінійки провідних брендів.

Samsung

Останнє покоління Samsung Galaxy S25 отримало підтримку супутникових повідомлень. Функцію спершу очікували ще в Galaxy S24 Ultra, але в підсумку вона з'явилася лише в серії S25 з чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Усі моделі лінійки — Galaxy S25, S25+ і S25 Ultra — підтримують Satellite SOS-повідомлення через оператора Verizon у США в партнерстві з платформою Skylo, проте саме через таку обмежену географію компанія майже не акцентує на цій можливості.

Apple

Apple реалізувала супутниковий зв'язок для надсилання SOS-повідомлень, починаючи з iPhone 14. Ту саму функцію мають і новіші iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17 причому йдеться не лише про "старші" версії: супутникові можливості доступні на всіх моделях.

Huawei

Huawei першою інтегрувала супутниковий зв'язок у свої флагмани Mate 50, які підтримували короткі текстові повідомлення через систему BeiDou. Згодом у Mate 60 Pro з'явилася підтримка голосових викликів, а Pura 70 Ultra дозволяє надсилати навіть зображення без інтернет-з'єднання, використовуючи супутниковий канал.

Зараз екосистема Huawei із супутниковим зв'язком значно ширша: двосторонній обмін повідомленнями через BeiDou підтримує серія Nova 12 (зокрема Nova 12 та Nova 12 Ultra), спеціальні версії Pura 70 з позначкою Beidou Satellite Messaging Edition, а також новіші флагмани Mate 70 й Nova 14 Ultra та частина лінійки Pura 80, які також вміють підключатися до супутникової мережі.

Google

Google приєдналася до "перегонів" супутникового зв'язку з виходом серії Pixel 9. Смартфони підтримують екстрені SOS-повідомлення через супутник у партнерстві зі Starlink (SpaceX). Зараз функція Satellite SOS доступна на всіх чотирьох моделях лінійки Pixel 10 і працює однаково, де сервіс офіційно запущений.

Xiaomi

Флагманські моделі Xiaomi 15 Pro, 14 Ultra та складаний MIX Fold 4 першими отримали підтримку двостороннього супутникового зв'язку, що дає змогу залишатися на зв'язку навіть у важкодоступних місцях без стільникового покриття. До цього переліку тепер додається й Xiaomi 15 Ultra: звичайна версія підтримує супутникову комунікацію Tiantong, а модифікація Dual Satellite Edition працює одразу з двома системами — Tiantong і BeiDou, забезпечуючи як дзвінки, так і обмін текстовими повідомленнями через супутник. Окремо варто згадати Redmi Note 15 Pro+, який став першим смартфоном під брендом Redmi з підтримкою супутникового обміну повідомленнями через BeiDou.

Чи справді вам потрібен супутниковий зв'язок

Для щоденного міського користування супутниковий зв'язок здебільшого не є критичною функцією. Однак для людей, які часто подорожують, займаються туризмом, альпінізмом або працюють у віддалених районах, він може стати інструментом, що буквально рятує життя в екстрених ситуаціях.

Водночас мешканцям міст ця опція, найімовірніше, не знадобиться, тим більше що окремі оператори можуть стягувати додаткову плату за супутникові послуги. До того ж більшість реалізацій наразі обмежуються текстовими повідомленнями та екстреними викликами — повноцінний голосовий зв'язок і доступ до інтернету через супутник залишаються нішевими рішеннями.

Нагадаємо, китайські дослідники продемонстрували рекордну швидкість лазерного зв'язку з геостаціонарної орбіти — 1 Гбіт/с, що у п'ять разів перевищує пропускну здатність Starlink. Для передачі даних знадобився промінь потужністю всього два вати.

Також ми писали, що під час відключень електроенергії мобільний зв'язок та інтернет працюють нестійко, що особливо критично, коли йдеться про отримання попереджень чи екстрених повідомлень. Підготуватися до таких ситуацій можна заздалегідь.