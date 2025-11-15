Спутниковая связь — какие смартфоны поддерживают и нужна ли она

Функция спутниковой связи в iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

Спутниковая связь стала одной из ключевых инноваций в современных смартфонах: она позволяет оставаться на связи там, где мобильная сеть вообще не ловит. В то же время эта технология все еще остается привилегией флагманских моделей и доступна далеко не всем пользователям.

Об этом пишет Gizmochina.

Реклама

Читайте также:

Что такое спутниковая связь в смартфоне

Спутниковая связь в смартфоне — это функция, которая позволяет отправлять сообщения или экстренные сигналы в зонах без покрытия мобильных операторов. Хотя технология существует уже несколько лет, широкое внедрение пока ограничивается премиальными устройствами.

Какие смартфоны поддерживают спутниковую связь в 2025 году

По состоянию на 2025 год спутниковая связь до сих пор не стала массовой функцией, однако ее постепенно добавляют во флагманские линейки ведущих брендов.

Samsung

Последнее поколение Samsung Galaxy S25 получило поддержку спутниковых сообщений. Функцию сначала ожидали еще в Galaxy S24 Ultra, но в итоге она появилась только в серии S25 с чипом Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Все модели линейки — Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra — поддерживают Satellite SOS-сообщения через оператора Verizon в США в партнерстве с платформой Skylo, однако именно из-за такой ограниченной географии компания почти не акцентирует на этой возможности.

Apple

Apple реализовала спутниковую связь для отправки SOS-сообщений, начиная с iPhone 14. Ту же функцию имеют и новые iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17 причем речь идет не только о "старших" версиях: спутниковые возможности доступны на всех моделях.

Huawei

Huawei первой интегрировала спутниковую связь в свои флагманы Mate 50, которые поддерживали короткие текстовые сообщения через систему BeiDou. Впоследствии в Mate 60 Pro появилась поддержка голосовых вызовов, а Pura 70 Ultra позволяет отправлять даже изображения без интернет-соединения, используя спутниковый канал.

Сейчас экосистема Huawei со спутниковой связью значительно шире: двусторонний обмен сообщениями через BeiDou поддерживает серия Nova 12 (в частности Nova 12 и Nova 12 Ultra), специальные версии Pura 70 с пометкой Beidou Satellite Messaging Edition, а также новые флагманы Mate 70 и Nova 14 Ultra и часть линейки Pura 80, которые также умеют подключаться к спутниковой сети.

Google

Google присоединилась к "гонке" спутниковой связи с выходом серии Pixel 9. Смартфоны поддерживают экстренные SOS-сообщения через спутник в партнерстве со Starlink (SpaceX). Сейчас функция Satellite SOS доступна на всех четырех моделях линейки Pixel 10 и работает одинаково, где сервис официально запущен.

Xiaomi

Флагманские модели Xiaomi 15 Pro, 14 Ultra и складной MIX Fold 4 первыми получили поддержку двусторонней спутниковой связи, что позволяет оставаться на связи даже в труднодоступных местах без сотового покрытия. К этому перечню теперь добавляется и Xiaomi 15 Ultra: обычная версия поддерживает спутниковую коммуникацию Tiantong, а модификация Dual Satellite Edition работает сразу с двумя системами — Tiantong и BeiDou, обеспечивая как звонки, так и обмен текстовыми сообщениями через спутник. Отдельно стоит упомянуть Redmi Note 15 Pro+, который стал первым смартфоном под брендом Redmi с поддержкой спутникового обмена сообщениями через BeiDou.

Действительно ли вам нужна спутниковая связь

Для ежедневного городского пользования спутниковая связь в основном не является критической функцией. Однако для людей, которые часто путешествуют, занимаются туризмом, альпинизмом или работают в отдаленных районах, она может стать инструментом, который буквально спасает жизнь в экстренных ситуациях.

В то же время жителям городов эта опция, скорее всего, не понадобится, тем более что отдельные операторы могут взимать дополнительную плату за спутниковые услуги. К тому же большинство реализаций пока ограничиваются текстовыми сообщениями и экстренными вызовами — полноценная голосовая связь и доступ к интернету через спутник остаются нишевыми решениями.

Напомним, китайские исследователи продемонстрировали рекордную скорость лазерной связи с геостационарной орбиты — 1 Гбит/с, что в пять раз превышает пропускную способность Starlink. Для передачи данных понадобился луч мощностью всего два ватта.

Также мы писали, что во время отключений электроэнергии мобильная связь и интернет работают неустойчиво, что особенно критично, когда речь идет о получении предупреждений или экстренных сообщений. Подготовиться к таким ситуациям можно заранее.