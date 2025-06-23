Спутниковый прорыв — в Китае создают технологию, в 5 раз лучше Starlink

Спутники на орбите Земли. Фото: Unsplash

Китайские ученые установили рекордную скорость лазерной связи с геостационарной орбиты — 1 Гбит/с, что в пять раз превышает возможности Starlink. Для этого понадобилось лишь излучение мощностью два ватта, слабое как ночник. Результат показал, что даже через бурную атмосферу данные можно доставить на Землю менее чем за пять секунд.

Об этом пишет South China Morning Post.

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Что известно о новой разработке

Команда под руководством профессора У Цзяня из Пекинского университета почтовой и телекоммуникационной связи и Лю Чао из Академии наук КНР поставила перед собой самую трудную задачу оптических систем — побороть турбулентность воздуха, которая "размазывает" лазерные лучи на огромные пятна, когда они достигают почвы. Предыдущие попытки других исследователей применяли либо адаптивную оптику (AO) для "подтягивания" волнового фронта, либо многорежимный прием (MDR) для сбора рассеянного сигнала, но в одиночку эти подходы давали слишком много ошибок.

Китайцы объединили обе технологии в единое решение AO-MDR. На наземной станции в Лицзяне 1,8-метровый телескоп с 357 микрозеркалами корректировал форму луча в реальном времени, уменьшая искажения. Далее мультиплановый преобразователь разделял свет на восьми каналах волокна, а чиповый алгоритм выбирал три самые мощные и сливал их в один поток.

Такая синергия дала ощутимый "множитель" к сигналу: в критической точке надежности связи лазер стал устойчивым, а доля пригодных для передачи импульсов выросла с 72% до 91,1%. Это чрезвычайно важно для передачи дорогих научных и коммерческих данных.

Китай уже заявлял о себе в 2020 году, когда спутник "Шицзянь-20" продемонстрировал скорость 10 Гбит/с с геостационарной орбиты. Мощность его лазера до сих пор засекречена, и даже американский аппарат-наблюдатель, по сообщениям СМИ, не смог получить детальной информации: "Шицзянь-20" просто сменил орбиту.

Новый эксперимент доказывает, что сверхнизкие мощности могут обеспечить гигабитные каналы, если правильно совместить оптические технологии. В перспективе это открывает путь к скоростному обмену данными между спутниками и Землей без массивных антенн и больших энергоблоков и создает серьезный вызов существующим системам вроде Starlink.

Напомним, спутниковая связь в смартфонах открывает новые горизонты безопасности и автономности. Она позволяет отправлять экстренные сообщения даже там, где обычный мобильный сигнал отсутствует. Правда, такая функция пока доступна преимущественно во флагманских моделях.

Также мы писали, что китайские ученые обнаружили новый тип бактерий на борту орбитальной станции "Тяньгун". Она получила название Niallia tiangongensis и стала первым микроорганизмом, идентифицированным только в космической среде.