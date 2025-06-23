Супутниковий прорив — у Китаї створюють технологію, у 5 разів кращу за Starlink

Супутники на орбіті Землі. Фото: Unsplash

Китайські науковці встановили рекордну швидкість лазерного зв'язку з геостаціонарної орбіти — 1 Гбіт/с, що у п'ять разів перевищує можливості Starlink. Для цього знадобилося лише випромінювання потужністю два вати, слабке, мов нічник. Результат показав, що навіть через бурхливу атмосферу дані можна доставити на Землю менш ніж за п'ять секунд.

Про це пише South China Morning Post.

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Що відомо про нову розробку

Команда під керівництвом професора У Цзяня з Пекінського університету поштового та телекомунікаційного зв'язку і Лю Чао з Академії наук КНР поставила перед собою найважче завдання оптичних систем — побороти турбулентність повітря, що "розмазує" лазерні промені на величезні плями, коли вони досягають ґрунту. Попередні спроби інших дослідників застосовували або адаптивну оптику (AO) для "підтягування" хвильового фронту, або багаторежимне приймання (MDR) для збирання розсіяного сигналу, але поодинці ці підходи давали надто багато помилок.

Китайці об'єднали обидві технології в єдине рішення AO-MDR. На наземній станції в Ліцзяні 1,8-метровий телескоп із 357 мікродзеркалами коригував форму променя в реальному часі, зменшуючи викривлення. Далі мультиплановий перетворювач розділяв світло на восьми каналах волокна, а чиповий алгоритм обирав три найпотужніші та зливав їх в один потік.

Така синергія дала відчутний "множник" до сигналу: у критичній точці надійності зв'язку лазер став стійкішим, а частка придатних для передачі імпульсів зросла з 72% до 91,1%. Це надзвичайно важливо для передавання дорогих наукових та комерційних даних.

Китай уже заявляв про себе у 2020 році, коли супутник "Шицзянь-20" продемонстрував швидкість 10 Гбіт/с із геостаціонарної орбіти. Потужність його лазера досі засекречена, і навіть американський апарат-спостерігач, за повідомленнями ЗМІ, не зміг отримати детальної інформації: "Шицзянь-20" просто змінив орбіту.

Новий експеримент доводить, що наднизькі потужності можуть забезпечити гігабітні канали, якщо правильно поєднати оптичні технології. У перспективі це відкриває шлях до швидкісного обміну даними між супутниками та Землею без масивних антен і великих енергоблоків та створює серйозний виклик наявним системам на кшталт Starlink.

Нагадаємо, супутниковий зв'язок у смартфонах відкриває нові горизонти безпеки та автономності. Він дає змогу надсилати екстрені повідомлення навіть там, де звичайний мобільний сигнал відсутній. Щоправда, така функція поки що доступна переважно у флагманських моделях.

Також ми писали, що китайські науковці виявили новий тип бактерій на борту орбітальної станції "Тяньгун". Вона отримала назву Niallia tiangongensis і стала першим мікроорганізмом, ідентифікованим лише в космічному середовищі.