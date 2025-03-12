Заміна Starlink в Україні — скільки коштують термінали OneWeb і які характеристики

Систему супутникового інтернету Starlink встановлено на позиції українських військових у Донецькій області. Фото: Reuters

На тлі погіршення дипломатичних відносин зі США, Україна разом з європейськими партнерами всерйоз задумалися над пошуком альтернативи американському супутниковому зв'язку Starlink, на випадок, якщо Ілон Маск вирішить відключити свої термінали в Україні. І хоча засновник Space X заявив, що не планує цього робити, в Європі все одно наполягають на заміні. Адже безпечний і надійний супутниковий зв'язок має стратегічну важливість для суверенної Європи.

Новини.LIVE розбиралися, які альтернативи Starlink є в розпорядженні європейців і чи зможе Україна обійтися без американських супутників.

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"Starlink ніколи не відключить свої термінали в Україні"

Після чергової публічної сварки за участю американського мільярдера Ілона Маска з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, засновник Space X заявив, що не планує відключати супутниковий сервіс Starlink на території України.

За його словами, система Starlink являє собою "кістяк української армії" і в разі відключення сервісу український фронт повністю завалиться.

Я буквально кинув виклик Путіну в фізичний бій віч-на-віч над Україною, і моя система Starlink є кістяком української армії. Уся їхня лінія фронту зруйнувалася б, якби я її вимкнув.



Мене нудить від того, що роки бійні в патовій ситуації, в якій Україна буде... - Ілон Маск (@elonmusk) 9 березня 2025 року

Таке висловлювання, мабуть, було сприйнято, як чергову погрозу з боку США щодо України. У відповідь на це глава МЗС Польщі Сікорський вказав, що Starlink для України оплачується польським міністерством цифрових технологій і коштує Варшаві близько 50 млн дол. на рік. "Якщо SpaceX виявиться ненадійним, ми будемо змушені шукати інших постачальників", — написав він у соцмережі Х.

На що Маск відреагував у вже звичній для нього різкій манері: "Замовкни, маленька людина. Ви оплачуєте лише малу частину витрат. Заміни Starlink не існує", — написав Маск у коментарі.

Пізніше він написав ще один пост, у якому наголосив, що, незважаючи на свою незгоду з політикою Києва, не стане вимикати термінали Starlink в Україні і не використовуватиме це як інструмент тиску.

Підтвердив це і держсекретар США Марко Рубіо, який до того ж звинуватив Сікорського в поширенні неправдивої інформації. "Ніхто не погрожував відключенням Starlink для України. Вам слід було б сказати спасибі. Без Starlink Україна давно б програла війну, і російські війська стояли б уже на кордоні з Польщею", — написав Рубіо.

"Буде болісно, але не катастрофа"

Як кажуть українські військові експерти, висловлювання американських колег сильно перебільшені. До того ж з першого дня війни Україна вибудовувала свої канали зв'язку. А тому відключення Starlink не буде катастрофою для фронту.

"Усі військові розуміли, з яким нестабільним партнером мають стосунки і що будувати військовий зв'язок на базі комерційної інфраструктури, яка належить іншій країні, - це неправильно. Тому наш Генштаб з першого дня війни вибудовував у тому числі альтернативні канали зв'язку. Скрізь, де я буваю на фронтах, усі начальники бригад, полків, батальйонів вибудовують альтернативи. Це і радіорелейки, і оптоволоконні лінії зв'язку, і навіть LTE та ADSL модеми. Чого тільки не побачиш. Військові розуміють, що Starlink може відключиться, і не роблять ставку на нього", — запевняє експерт із комунікацій і радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов.

За його словами, єдині, для кого Starlink актуальний - це пілоти БПЛА. "Там багато трансляцій, цілевказівок та іншого. Але навіть з урахуванням цього, якщо Starlink відключать, зв'язок не ляже. Ми ведемо операції на Курському напрямку, де Starlink не працює. І це не заважає нам координувати війська. Я б не поспішав розводити паніку. Якщо навіть Starlink буде відключено, це буде болісно, але не буде катастрофа для армії. На ринку є ще інші канали зв'язку. Так, вони дорожчі, низькошвидкісні, працюють на геостаціонарних супутниках. Але вони є", — сказав експерт.

Які є альтернативи Starlink

Активно обговорюють заміну американського Starlink на альтернативного оператора і в Європі. Як зазначають у Єврокомісії, безпечний і надійний супутниковий зв'язок має стратегічну важливість для суверенної Європи.

За даними Reuters, франко-британська група Eutelsat веде переговори з Євросоюзом про те, щоб її супутники OneWeb у перспективі замінили Starlink в Україні. "Ми обмінюємося думками з ЄС щодо того, як ми можемо зробити свій внесок у розширення зусиль України", — сказав представник Eutelsat, додавши, що у компанії є геостаціонарні супутникові потужності, які підходять для деяких застосунків у регіоні.

Ба більше, за словами директора французького оператора супутникового зв'язку Eutelsat Єви Бернеке, компанія розглядає можливість передачі Україні 40 тис. терміналів доступу до інтернету. Як сказала Бернеке в інтерв'ю Bloomberg, зараз французький оператор супутникового зв'язку веде з Києвом переговори зі встановлення на підконтрольній йому території кількох видів систем. Йдеться як про стандартні термінали, так і призначені для військових цілей.

Хто така Eutelsat і які відмінності від Starlink?

Французька компанія Eutelsat — один із найстаріших супутникових операторів Європи, заснований 1977 року. Тривалий час вона спеціалізувалася на геостаціонарних супутниках (GEO), що працюють на висоті 35,8 тис. км і забезпечують телебачення і корпоративні комунікації.

Двопараболічний користувацький термінал Eutelsat OneWeb Maritime. Фото: intelliantech.com

У 2023 році Eutelsat придбала британську компанію OneWeb, що розробляє низькоорбітальні супутники (LEO), подібні до Starlink. Тепер Eutelsat володіє гібридною мережею, що включає як GEO, так і LEO-супутники. Геостаціонарні апарати працюють на висоті 35 786 км, що дає змогу охоплювати великі території, але створює високу затримку (600+ мс). Низькоорбітальні супутники OneWeb літають на висоті 1 200 км, знижуючи затримку до 40-100 мс, але їхнє угруповання поки що занадто мале — трохи більше ніж 600 супутників.

На відміну від цього, Starlink використовує тільки LEO-супутники, що працюють на висоті 340-550 км. Нижча орбіта означає, що для покриття земної кулі потрібно більше супутників, і вони мають коротший термін служби, але це також призводить до більш швидкого з'єднання і дає змогу забезпечити мінімальну затримку (20-40 мс) і більш високу швидкість з'єднання. Сьогодні Starlink налічує близько 7 тис. активних супутників, що робить його найбільшою низькоорбітальною мережею у світі.

OneWeb пропонує швидкість від 50 до 200 Мбіт/с, але вона варіюється залежно від регіону. Через меншу кількість супутників можливі розриви з'єднання за поганих погодних умов. Starlink забезпечує від 50 до 500 Мбіт/с, залежно від завантаженості мережі та типу підписки. При цьому система дає більш стабільний сигнал і низьку затримку, що критично для військових.

У 20 разів дорожче, ніж Starlink

Окрема тема — ця ціна обладнання, яка у європейського аналога в 20 разів дорожча. Це пояснюється тим, що компанія спочатку була розрахована на надання послуг корпораціям, державним установам і військовим. Так, вартість тільки терміналів зв'язку OneWeb становить мінімум 10 тис. євро за жарт, без урахування вартості передплати. А деякі зразки коштують і всі 25 тис. євро за штуку.

Вартість терміналів OneWeb у Європі. Скріншот: europasatellite.com

Для порівняння, вартість терміналів Starlink, залежно від версії, варіюється від 300 до 500 дол.

Підписка на OneWeb коштує від 1 тис. дол. на місяць. Для приватних осіб такий тариф неприйнятний. У Starlink стандартні тарифи варіюються від 90 до 500 дол. на місяць. Наприклад, у Європі базовий тариф становить близько 120 дол., а спеціальний військовий тариф може доходити до 450 дол. Для України ціни починаються від 75 дол.

Вартість обладнання з підпискою Starlink для України становить 613 дол., включно з доставкою. Скріншот: starlink.com

На заміну всіх Starlink на OneWeb потрібен мільярд доларів

Щоб повністю замінити Starlink на Eutelsat, потрібно закупити десятки тисяч терміналів і оплатити дороге обслуговування.

Сьогодні в Україні працює кілька десятків тисяч офіційно зареєстрованих терміналів Starlink на балансі збройних сил.

"Частина з них працює безкоштовно для нас і оплачується урядами різних країн або фондами. Інша частина, точної оцінки немає, це особисті термінали. Це може бути і 30, і 60 тис. одиниць. У сумі ми можемо говорити, що на території України працює до 100 тис. терміналів. Ця кількість перевищує всі Starlink у Європі. На них SpaceX заробляє близько 10 млн дол. на рік (абонентська плата 120 дол. на місяць за один термінал, - авт.)", — підрахував Бескрестнов.

Навіть за найскромнішими оцінками, заміна 10 тис. терміналів обійдеться щонайменше в 100 млн дол, а 100 тис. терміналів — в 1 млрд дол. Це означає, що доведеться або жертвувати кількістю терміналів, або витрачати більше грошей. Та й якість зв'язку залишається під питанням. SpaceX нещодавно повідомила, що в її сервісу вже 5 млн користувачів, тож для них кілька додаткових сотень тисяч пристроїв у мережі не є проблемою. А ось чи зможе OneWeb забезпечити належну якість роботи при сильному розширенні — питання відкрите, враховуючи, що вже зараз реальна швидкість мережі в 3-4 рази нижча.

Серед інших європейських альтернатив — сервіс супутникового зв'язку IRIS 2, який перебуває в розробці. Щоправда, запуск сервісу в роботу заплановано тільки до 2031 року, і він налічуватиме всього 290 супутників.

Таким чином, як каже Новини.LIVE директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, французький виробник, дійсно, може замінити Starlink. Але надати колишній рівень сервісу навряд чи вийде.

"Starlink має понад 6,5 тис. супутників, а французький виробник лише близько 630 штук. А чим менше супутників — тим нижча швидкість. І абонентська плата, м'яко кажучи, мінімум у кілька разів вища, ніж у Starlink. А вартість деяких терміналів становить десятки тис. дол. Тому, якщо говорити коротко, то з погляду вартості, покриття і швидкості замінити Starlink буде вкрай складно", — сказав Новини.LIVE Згурець.

Як раніше повідомляли Новини.LIVE із посиланням на міністра оборони України Рустема Умерова, Україна працює над власною альтернативою Starlink, але подробиці поки що розголошувати не можна.

Також ми повідомляли, що росіяни почали використовувати "шахеди" зі Starlink на борту.